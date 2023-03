“Domenica In”, Justine Mattera e il matrimonio lampo con Paolo Limiti: “L’età era un problema”

Fonte: IPA Justine Mattera

Nella puntata di domenica 26 marzo di Domenica In è stato proposto un amorevole ricordo di Paolo Limiti. In studio alcuni dei suoi più grandi amici, in ambito lavorativo e non solo, compresa l’ex moglie Justine Mattera.

Quest’ultima ha svelato dettagli sul loro rapporto, dal giorno in cui si sono conosciuti alla decisione improvvisa di sposarsi. Una storia d’amore, la loro, osteggiata da molti, considerando la differenza d’età dei due e il fatto che lavorassero fianco a fianco.

Domenica In, Justine Mattera e Paolo Limiti come si sono conosciuti

Justine Mattera sarà sempre grata all’ex marito Paolo Limiti. Ospite di Domenica In, ha spiegato a Mara Venier come lui sia stato in grado di inventarle un lavoro. Ha cambiato il corso della sua vita: “Mi ha creato un personaggio e insegnato l’italiano. Era colto, generoso e spiritoso”.

Il primo incontro tra Justine Mattera e Paolo Limiti non è avvenuto in televisione, tutt’altro. I due si sono semplicemente visti in strada. Al famoso conduttore e paroliere è bastato uno sguardo per restare folgorato, ammirandola a passeggio in Corso Sempione: “La somiglianza con Marilyn Monroe lo ha convinto a prendersi come sua valletta. Un colpo di fulmine e in seguito lui ha detto o lei o nessuna”.

Un rapporto profondo che è andato ben oltre l’ambito lavorativo. Lo ha definito enormemente carismatico, e per questo era particolarmente gelosa di lui”.

La padrona di casa di Domenica In ha ricordato come il mondo televisivo sia rimasto senza parole alla scoperta della relazione tra i due, data la differenza d’età di ben 31 anni. Justine Mattera si è descritta come molto particolare, essendo affascinata soprattutto dall’intelligenza e dalla cultura.

Tutto ciò ha reso Paolo Limiti irresistibile e lo ha amato profondamente: “Ho sentito qualcosa giorno dopo giorno, poi finalmente siamo usciti a cena. Accompagnandomi a casa, poi, mi ha dato il primo bacio. Da lì è partito tutto e non è stato facile. La gente era contro e, vedendo la differenza d’età, si pensava facessi tutto per la carriera”.

Domenica In, Justine Mattera e Paolo Limiti: perché si sono lasciati

Il matrimonio tra Justine Mattera e Paolo Limiti è durato appena due anni, dal 2000 al 2002. Alla fine la differenza d’età ha avuto un peso enorme e insostenibile, ma non per i motivi che tanti avevano ipotizzato.

Il loro amore era vero ma ritrovarsi in fasi differenti della vita comporta esigenze quasi opposte. Per loro il punto di non ritorno è stata la maternità. Justine Mattera voleva avere dei figli, avendo appena 29 anni quando si è sposata. Il conduttore era però sessantenne allora e la paternità non era affatto nei suoi programmi: “Non voleva essere un padre-nonno. L’età era un problema”.

Negli anni insieme, si sono lasciati trascinare dai sentimenti e dall’istinto, come nel caso della proposta di matrimonio, di certo fuori dal comune. Non vi sono stati grandi gesti ma tutto è avvenuto con estrema naturalezza. La coppia era a Los Angeles per motivi di lavoro: “Justine, ho un’idea. È una pazzia ma perché non ci sposiamo? Mi ha colto di sorpresa e il giorno dopo ci siamo sposati. Ricordo quel momento e pensai che aveva scelto me, tra tutte le star che conosceva. Mi sono sentita speciale”.