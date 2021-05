Justine Mattera non nasconde il suo dolore: la dedica a Paolo Limiti

editato in: da

Justine Mattera non ha mai nascosto il suo amore e profondo rispetto per Paolo Limiti, anche dopo la fine del loro rapporto. Nonostante il divorzio e la scomparsa di lui, continua a parlarne, a celebrare la sua vita. Perché la morte è per chi resta: per chi ha amato immensamente, come Justine, che, in occasione del compleanno di Limiti, vuole ricordarlo, condividendo alcuni aneddoti con i suoi follower su Instagram.

Nato l’8 maggio del 1940, Paolo Limiti è stato il grande amore di Justine Mattera. Di recente, quest’ultima è stata ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Per l’occasione, la showgirl lo aveva definito il suo “pigmalione“. Lasciandosi andare ai ricordi di una parte di vita trascorsa insieme, non abbiamo potuto fare a meno di notare la sua grande emozione nel parlare dell’ex marito.

Inizia così il suo post celebrativo: “Ciao Paolo! Oggi sarebbero 81. Puoi immaginare? Volevo dirti che ho scritto un libro. Sì, finalmente ho deciso di usare la mia laurea.” Justine è laureata in letteratura italiana e inglese: ha studiato alla Stanford University, la prestigiosa Università Californiana. Si era trasferita a Firenze nel 1994 per continuare gli studi, ma alla fine divenne famosissima per la sua incredibile somiglianza con Marilyn Monroe.

Fu proprio Paolo Limiti a lanciarla nella sua carriera televisiva. A lui deve tutto, e Justine non l’ha mai nascosto. Così come non ha mai fatto a meno di sottolineare l’enorme affetto che li ha uniti. “Ho scritto anche di te. Di noi. E ho pensato tanto, ho ricordato tanto. A volte, i ricordi fanno pure male. Spesso ti insegnano a vivere meglio.”

Talvolta criticati per l’enorme differenza di età, Justine e Paolo hanno divorziato, alla fine, perché lei voleva un figlio. Alcuni contrasti erano emersi, ma nulla di eccessivo, tanto è vero che hanno mantenuto un ottimo rapporto fino alla scomparsa del conduttore.

“Ti ricordi quando andavamo ad Alassio in estate? C’erano sempre diversi paparazzi. Ma li chiamavi tu? Volevi sempre che io fingessi di annegare, così potevi salvarmi. Manchi. Buon compleanno.” Il suo post ha enormemente emozionato i follower, che hanno lasciato dei bei messaggi per Paolo. Di recente, la Mattera ha pubblicato il suo libro “Just Me“, dove racconta la sua vita e parla anche di Limiti.