Da quando Fedez e Chiara Ferragni hanno diviso le loro strade, annunciando la loro separazione, i due sono ancora più protagonisti delle pagine di giornale e le indiscrezioni si rincorrono. Il rapper, in particolare, è stato avvistato con diverse ragazze che sono state indicate come sue presunte fidanzate. La prima di tutte è stata Giulia Ottorini, fotografata con il cantane al Coachella Music Festival, in seguito, invece, sembrava che la nuova fiamma del marito di Chiara Ferragni fosse Ludovica di Gresy, studentessa con cui Fedez avrebbe passato alcune serate in discoteca.

Ma, da alcune settimane, sembra che il rapper faccia coppia fissa con una modella francese Garance Authié, vista con lui per le strade di Montecarlo, durante l’ultimo Gran Premio di Monaco. Nelle ultime ore i due hanno condiviso delle foto simili sui loro canali Instagram ufficiali, facendo pensare che si trovassero insieme a Milano.

Fedez e Garance Authié, la notte milanese

Garance Authié è la presunta nuova fiamma di Fedez, visto che i due sono stati ritratti al Gran Premio di Monaco quasi mano nella mano. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, i due avrebbero già passato del tempo insieme a Parigi, a Miami e in occasione del Coachella Music Festival. La relazione amorosa tra i due non è stata confermata ma, nelle ultime ore, i due sembrano essere usciti allo scoperto, condividendo sui loro canali Instagram delle foto che fanno presupporre che fossero insieme.

Infatti il cantante avrebbe condiviso una storia dalla sua nuova casa milanese, dove vive da quando ha lasciato la sua casa coniugale, dove s’intravedeva la gamba della ragazza. In seguito, sia Fedez che Garance Authié hanno postato uno scatto del Duomo di Milano, scattato dall’alto, probabilmente da un noto ristorante del capoluogo lombardo dove si sospetta che i due stessero cenando insieme. Che sia un modo per ufficializzare la loro frequentazione?

Fedez, la dedica a Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni non vivono più insieme da mesi e la loro lontananza sembra sempre più reale e pronta ad arrivare nelle aule di Tribunale. Negli ultimi giorni, infatti, si sono rincorse alcune indiscrezioni proprio sul possibile accordo di separazione, poi smentite dagli avvocati dell’imprenditrice digitale.

Il cantante ha raccontato la fine della sua storia d’amore anche nel suo nuovo singolo Sexy Shop ma, di recente, Fedez ha rivelato anche altre strofe dedicate al rapporto con la moglie, scritte per l’inedito remix della sua hit Cigno Nero. Durante una diretta con con GrenBaud, infatti, il rapper ha fatto sentire parte della canzone non pubblicata: “La nostra storia non è vittoria, tu che mi abbracci in sala operatoria. La felicità è un’arte illusoria, tanti bei ricordi e una brutta memoria… Stringimi forte quando sono debole. Se fossi un reato, mi dichiaro colpevole. Ho smesso di credere da quando ho visto che gli angeli possono sposare un demone”.

Fedez, le indiscrezioni sui suoi party

Fedez, nelle ultime ore, è stato anche al centro di alcune indiscrezioni. Manuela La Cetacea, giovanissime star di Onlyfans ha dichiarato, infatti, al settimanale Gente, che il cantante selezionerebbe delle ragazze sul famoso portale digitale per partecipare alle sue feste, come riportato da Il Giornale: “Devono essere di bella presenza, con i tacchi, carine e con po’ di follower. Età tra i 20 e i 25 anni. Vengono tutte gratis”.

Anche lei avrebbe partecipato a uno degli eventi organizzati dal rapper, in particolare, il lancio della sua nuova hit: “Si mettono lì, guardano il profilo Instagram delle ragazze e dicono ‘questa sì e questa no”.