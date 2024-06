Chiara Ferragni e Fedez: “La resa dei conti, lei ha chiesto 40mila euro al mese”

Chiara Ferragni avrebbe già depositato i primi documenti per avviare la procedura di divorzio da Fedez, chiedendo all'ex il mantenimento per i figli

Chiara Ferragni e Fedez sarebbero giunti alla “resa dei conti”. Si parla già di divorzio per la coppia in un momento nel quale ormai la rottura sembra essere a un punto di non ritorno. Nessuna speranza di ritornare insieme, come molti avevano auspicato, solo la volontà di separare definitivamente le loro vite che hanno preso strade diverse già da mesi. Secondo Dillingernews, portale di Corona che spesso si è occupato della questione, l’imprenditrice digitale avrebbe depositato i primi documenti in tribunale per avviare la pratica di divorzio, chiedendo al rapper un ingente mantenimento per i figli Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni e Fedez, divorzio sempre più vicino

“Dopo un lungo periodo tra frecciatine social e vite distanti che conducono da mesi senza mai trattare il tema divorzio, noi di Dillinger vi possiamo dire che è finalmente giunta la resa dei conti. Non solo, lei ha chiesto 40mila euro al mese per gli alimenti“, si legge sul portale di Corona che, com’era prevedibile, ha ironizzato sulla Ferragni e sul suo essere una “donna emancipata”.

L’emancipazione, in verità, qui c’entrerebbe ben poco. Finora la coppia non ha mai parlato di divorzio – e tuttora non ha confermato né smentito quanto anticipato a tal proposito – ma sembra che l’imprenditrice digitale abbia già depositato le prime carte per avviare la procedura in tribunale. Qui entra in gioco il sopracitato assegno di mantenimento che, verosimilmente parlando, non sarebbe da considerarsi per lei ma per i due figli, Leone e Vittoria.

Proprio a proposito dei figli il rapper si è sbilanciato nelle scorse ore, durante una diretta con lo streamer Grenbaud, che gli ha chiesto ogni quanto li vedesse: “Dipende dagli impegni lavorativi – ha risposto Fedez -, ma almeno tre volte a settimana. Argomento complicato, diciamo che sto lottando per vederli il più possibile“.

Un tema delicato che certamente emergerà in fase di divorzio. Chiara Ferragni si sarebbe rivolta all’avvocata Daniela Missaglia, celebre divorzista e fondatrice del Comitato contro l’Ingiustizia Personale e Familiare, di cui è vicepresidente. Per Fedez, invece, la scelta sarebbe caduta su un nome che è balzato agli onori della cronaca per il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi, l’avvocato Alessandro Simeone che ha assistito quest’ultima durante la lunga e travagliata causa in tribunale.

Chiara Ferragni e Fedez a un punto di non ritorno

“Siamo i primi a dirvi che non torneranno mai insieme, che l’amore non è mai esistito e che ora nei prossimi mesi – oltre alle piccole frecciatine da uno e dall’altra parte – si passerà a guerre legali pesanti, di cui chi ne pagheranno le conseguenze, purtroppo, saranno solo ed esclusivamente i figli”, aggiunge il portale. Parole che naturalmente vanno prese con le dovute cautele, ma che rispecchiano una situazione che è sotto gli occhi di tutti.

Se è vero che nel giro di pochi mesi la coppia ha preso strade diverse, lo è altrettanto l’ultima schermaglia a suon di musica e frecciatine che ha inscenato sui social. Fedez ha pubblicato il suo nuovo singolo Sexy Shop in featuring con Emis Killa, considerata un po’ la sua “revenge song” come va di moda ultimamente tra gli artisti (come dimenticare Shakira), nella quale ha messo nero su bianco la sua versione della storia. O meglio, della sua fine.

E mentre il rapper continua a far parlare di sé per via delle sue continue frequentazioni lampo con giovani donne – in ultimo quella (presunta) con Violeta Toloba -, oltre che per l’incresciosa questione della rissa ai danni di Cristiano Iovino che l’ha personalmente coinvolto con tanto di indagine, Chiara Ferragni è tornata a districarsi tra eventi, viaggi e vita mondana senza perdere l’occasione per ironizzare sul marito.

“Molti speravano che io insultassi mia moglie in questo pezzo – aveva detto Fedez in occasione dell’uscita di Sexy Shop -. Non intendo prender parte a questo gioco. Per me mia moglie è la madre dei miei figli e quindi mi spiace non aver accontentato le aspettative”. Sarà davvero così?