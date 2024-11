Il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni non è ancora definitivo, ma il dolore per questa separazione è ancora vivo da entrambe le parti. In particolare da quella di Fedez, che è tornato alla musica non senza parlare di quello che stava vivendo. E, in Allucinazione Collettiva, sembra citare proprio Daniela Missaglia, l’avvocata scelta dall’imprenditrice digitale per assisterla nelle pratiche di divorzio da suo marito. Com’era lecito aspettarsi, l’esperta legale non ha di certo percepito questa citazione come un onore e, anzi, ha avuto parole durissime per Fedez.

Le parole di Fedez su Daniela Missaglia

La citazione compare nell’ultimo singolo di Fedez, Allucinazione Collettiva, in cui il rapper di Rozzano pare proprio riferirsi a Daniela Missaglia. “Di’ al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio. Che chiedo scusa, che chiedo venia, per procurato fastidio”, dice Federico Lucia. L’avvocata risponde quindi a domanda diretta, su Corriere della Sera: “Immagino di sì, essendo l’avvocato dalla quale Chiara Ferragni ha chiesto di essere assistita per il suo divorzio”. E ha aggiunto: “Riportare fatti che dovrebbero rimanere in ambito riservato è molto triste e scorretto. Al riguardo ho mantenuto fino ad oggi un estremo riserbo e continuerò a farlo”.

Molto diverso, invece, è il giudizio su Chiara Ferragni: “Ho trovato una persona semplice ed educata, con domande pratiche a cui voleva dare una risposta. Aveva bisogno di molti consigli, soprattutto per tutelare i piccoli figli e ho costruito con lei un rapporto di fiducia”. Daniela Missaglia è intervenuta anche su Leone e Vittoria, che oggi – dopo molti anni – non compaiono più sui social a volto scoperto: “Sulla questione si è subito raggiunto un accordo. Personalmente sposo la linea del Garante della privacy di non esporre i minori. Vero è che se dal concepimento fino alla separazione si è condiviso con il marito la scelta di pubblicare l’immagine dei figli, il cambio di impostazione mi pare tardivo e strumentale”.

La nuova vita di Chiara Ferragni

La separazione non è ancora legale, benché siano state molteplici le indiscrezioni al riguardo, ma entrambi stanno provando a costruirsi una vita lontani dal passato che li ha fatti soffrire. Archiviata la storia d’amore con Silvio Campara, Chiara Ferragni pare ora indirizzata verso un altro ragazzo – Giovanni Tronchetti Provera – con la quale è stata avvistata in atteggiamenti affettuosi ma che non confermano l’inizio di una relazione.

Non va meglio per Fedez, che dopo i vari flirt che gli sono stati attribuiti ha provato a dedicarsi solamente alla musica e ai figli. Di certo, la sua reputazione – in questo periodo – è in picchiata. Sono infatti diversi gli scandali che gravitano intorno al suo nome, sebbene la sua responsabilità sia molto lontana dall’essere accertata, motivo per il quale ha deciso di allontanarsi un po’ dai social.

Di certo, il matrimonio con Chiara Ferragni è finito per sempre e non c’è modo per recuperare. Più di una volta, lei ha precisato di essere molto felice nella sua nuova dimensione da single e di voler cercare a tutti i costi la felicità. Si è anche rifugiata nell’amore della sua famiglia, con la quale trascorre moltissimo tempo, ed è decisa a voltare pagina.