Chiara Ferragni, la confessione su Leone e Vittoria: “Vorrei poteste vederli…”

Leone e Vittoria Lucia Ferragni sono praticamente nati in diretta social e sul web sono cresciuti. I loro primi passi, le prime parole, le marachelle e i piccoli traguardi: tutto è stato minuziosamente documentato sui canali social di mamma e papà. Dopo la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez tutto è cambiato. Leone e Vittoria hanno iniziato a essere mostrarti esclusivamente a volto oscurato, poi di spalle e, infine, sono spariti del tutto. Una decisione che, stando alle parole della stessa influencer, sembra non essere stata presa da mamma Chiara.

Chiara Ferragni, il rimpianto con i figli

Chiara Ferragni è in vacanza con i figli (forse anche con il nuovo amore Tronchetti Provera?) e si è presa qualche giorno di riposo dai social per dedicarsi alla vita da mamma. L’imprenditrice digitale, però, non resiste a lungo senza smartphone in mano e, dopo qualche ora di silenzio, è tornata a parlare con i propri follower. In una storia su Instagram ha detto di essersi “davvero goduta le vacanze con i bambini” e di aver trascorso a Ibiza settimane spensierate.

“Ho fatto cose da mamma, – racconta – escursioni e sono stata al mare ed è stato fantastico, senza trucco, solo con i capelli naturali e un bikini con le trecce”. Il tutto in compagnia dei piccoli Leone e Vittoria, di cui l’influencer parla con un velo di rammarico. “Vorrei che li vedeste, – afferma ai seguaci web – hanno sette e quattro anni. Sono così grandi ora e sono come i miei piccoli avventurieri perché fanno tutto con me. Usciamo a cena ogni sera con i nostri amici e gli altri bambini. È fantastico”.

Il successo dello storytelling dei Ferragnez risiedeva proprio nella simpatia dei piccoli di casa, era il ritratto della famigliola felice a rendere l’influencer e il rapper la coppia più amata d’Italia. Leone e Vittoria erano delle vere star, amati, seguiti, chiacchierati, ammirati. Non stupisce, allora, la valanga di commenti sotto l’ultima storia di Ferragni, con utenti che chiedono a gran voce di poter tornare ad essere aggiornati sulla crescita dei loro beniamini. Richieste che, per il bene dei piccoli, si spera continuino a restare insoddisfatte.

L’accordo con Fedez dopo il divorzio

La privacy di Leone e Vittoria ha iniziato a essere protetta soltanto al seguito della separazione tra i genitori. Nell’accordo di divorzio, Ferragni e Lucia hanno concordato l’affidamento congiunto dei figli, che trascorreranno ugual misura di tempo tanto con la madre che con il padre. Anche il mantenimento sarà paritario, seppur Fedez ha chiesto e ottenuto di occuparsi “direttamente ed interamente” dei costi relativi a “scuole, spese mediche e spese per le attività sportive dei bambini”.

L’accordo si occupa anche della presenza digitale dei due minori, fino a quel momento quotidianamente presenti sui canali social dei genitori. A quanto risulta, è stato Fedez a pentirsi delle precedenti scelte e decidere di preservare i figli dall’esposizione mediatica. Spinto dalla richiesta del rivale, anche l’avvocata di Chiara Ferragni, Daniela Missaglia, ha in seguito sposato “la linea del Garante della privacy di non esporre i minori”. Da ora in avanti, per Leone e Vittoria, così come per tutti i minorenni d’Italia, qualsiasi foto postata sul web deve essere approvata e autorizzata da entrambi i genitori. E, nonostante la tristezza di mamma Chiara, l’approvazione di papà Federico non ci sarà più.