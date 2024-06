C’eravamo tanto amati. Ora che le speranze di tornare insieme, per Fedez e Chiara Ferragni, si sono ridotte al lumicino, il rapper di Rozzano inizia a muovere i primi passi verso il divorzio che è diventato inevitabile. E lo fa con un gesto inaspettato: assumendo gli stessi avvocati che hanno seguito la pratica di separazione di Ilary Blasi da Francesco Totti. Segno che, certo, vuole tutelarsi ma anche che pare pronto a tutto in uno scenario che si prospetta più sanguinoso che mai.

Divorzio Ferragnez, la mossa di Fedez contro Chiara Ferragni

Insistenti indiscrezioni hanno parlato di una separazione imminente, da siglarsi a diversi mesi dalla divisione delle coppia, con Chiara Ferragni disposta a ogni cosa e decisa a chiedere un sostanzioso mantenimento per i figli che si aggirerebbe intorno ai 40mila euro. La notizia, poi rapidamente smentita, ha di fatto aperto un varco sul divorzio tra i due di cui non si era ancora parlato. In troppi speravano in una riconciliazione che non è mai arrivata e – anzi – oggi appaiono davvero più distanti che mai.

Pare inoltre che i due coniugi abbiano scelto la strada meno tortuosa della separazione consensuale, come fu inizialmente per Ilary Blasi e Francesco Totti, con l’evidente intenzione di proteggere i due figli – Leone e Vittoria – dai possibili contraccolpi che potrebbe comportare una lunga battaglia in Tribunale. Lui avrebbe inoltre già scelto una squadra di legali che in questi lunghi anni abbiamo imparato a conoscere. Si tratta di Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, che hanno seguito la pratica divorzile della conduttrice romana dall’ex Capitano della Roma, mentre l’imprenditrice digitale si sarebbe affidata alla professionalità di Daniele Missaglia.

La nuova vita di Fedez

Ora che è tornato single, Fedez pare aver fatto ritorno nel suo habitat naturale. La sua nuova casa, che ha arredato anche pensando ai suoi bambini, prende forma, mentre ha già ripreso in mano le redini della sua carriera con la pubblicazione del singolo Sexy Shop in featuring con Emis Killa, in cui ha scritto le sue prime barre contro Chiara Ferragni.

Insomma, con una canzone è iniziata – Vorrei ma non posto con J-Ax – e con una canzone è finita. Lui sembra aver pure voltato pagina al fianco della splendida modella Garance Authiè mentre lei si sta dedicando alla famiglia e alla risalita della sua reputazione, compromessa gravemente dal caso Pandoro. Fedez, comunque, continua ad aggirarsi nei pressi dei luoghi che frequenta sua moglie – come Forte dei Marmi – infastidendola, e non poco, visto che col passare dei mesi la distanza si è fatta più profonda che mai.

Intanto, lei si appoggia ancora alla famiglia per provare a salvare quello che è rimasto del suo impero imprenditoriale, coinvolgendo la mamma Marina Di Guardo in ruoli di primo piano all’interno delle sue aziende, mentre lui ha ripreso in mano la sua vita e la sua musica con la voglia di lasciarsi alle spalle il capitolo più importante della sua esistenza del quale rimangono due bellissimi bambini che entrambi amano molto e che hanno voluto proteggere fin dai primi giorni seguiti alla separazione.