Violeta Toloba, chi è il nuovo (e già smentito) flirt di Fedez

Il mondo del gossip non dorme mai, e questa volta i riflettori sono puntati su Violeta Toloba, il presunto nuovo flirt di Fedez. Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, il rapper è stato avvistato con diverse donne, alimentando voci e speculazioni. Ma chi è davvero Violeta Toloba e cosa sappiamo di lei?

Chi è Violeta Toloba

Negli ultimi tempi, Fedez è stato spesso al centro delle cronache rosa, complice la sua movimentata vita sentimentale post-separazione da Chiara Ferragni. L’ultima donna con cui è stato visto è Violeta Toloba, una modella spagnola di 25 anni originaria di Granada. Nonostante la rapida diffusione delle voci su un possibile flirt, la storia è stata già smentita. Tuttavia, l’interesse su chi sia Violeta Toloba non si è affievolito. Vediamo insieme cinque cose che non sai su di lei.

Violeta Toloba è nata a Granada, in Spagna, ed è conosciuta principalmente per la sua partecipazione al concorso di bellezza internazionale Miss Universe nel 2019. La sua bellezza e il suo talento le hanno permesso di farsi notare nel mondo della moda, sebbene abbia mantenuto un profilo relativamente basso sui social media, con meno di 6000 follower su Instagram.

La presenza di Violeta sui social media è piuttosto limitata. Sul suo profilo Instagram, non ci sono molte informazioni personali. Tuttavia, le poche immagini condivise mostrano una giovane donna dedita alla sua carriera di modella e appassionata di viaggi. Questo basso profilo ha contribuito a mantenere un alone di mistero intorno alla sua figura, aumentando l’interesse del pubblico.

La smentita di lei sul noto giornale spagnolo

Le voci su un possibile flirt tra Fedez e Violeta Toloba sono iniziate a circolare dopo che i due sono stati avvistati insieme in atteggiamenti intimi al Twiga di Montecarlo. Tuttavia, la pagina Very Inutil People ha smentito rapidamente la notizia, rivelando che la ragazza nel video non era Garance Authié, come inizialmente ipotizzato, ma Violeta Toloba. La relazione, seppur già smentita, ha acceso i riflettori su di lei.

Mentre la stampa italiana specula su un possibile flirt tra Violeta Toloba e Fedez, la modella andalusa ha deciso di fare chiarezza sulla sua relazione con il famoso rapper. In un’intervista esclusiva al giornale spagnolo HOLA, Violeta ha dichiarato: “È vero che Fedez e io abbiamo trascorso alcune vacanze insieme, ma non c’è una relazione tra noi,” ha assicurato con tono deciso ma gentile.

Ha poi aggiunto che, come noto a molti, Fedez è appena uscito da una separazione matrimoniale e non è l’unico flirt che gli è stato attribuito. “Tra noi esiste solo una buona amicizia,” ha continuato Toloba. “Lo apprezzo molto, è una persona straordinaria. Qualsiasi cosa faccia, lo sosterrò sempre. Saremo amici per sempre, condividendo risate, esperienze e storie indimenticabili.”

Ecco infatti che dopo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez è stato accostato a diverse donne, tra cui la modella georgiana Nini Gogichaishvili e la sua assistente Eleonora Sesana. Recentemente, il rapper è stato visto anche con la tiktoker Giulia Ottorini e la modella francese Garance Authié. Le speculazioni su Violeta Toloba si inseriscono in un quadro più ampio di gossip e avvistamenti che hanno alimentato l’interesse mediatico.