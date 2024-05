Da quando sono diventati FerragnEx, la curva dei gossip sui loro presunti flirt è aumentata a dismisura: (per ora) nessuna delle voci è confermata

Fonte: IPA Ferragnez, tutti gli amori presunti della loro nuova vita da single

Da quando Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato la loro separazione, il mondo del gossip non ha fatto altro che speculare sulle loro vite sentimentali. I due, celebri come i “Ferragnez” (che ora sono più che altro FerragnEx), continuano a far parlare di sé, anche se singolarmente, alimentando teorie su nuovi possibili amori. Al momento, nessuna di queste ipotesi ha trovato conferma ufficiale.

Tutti gli amori di Fedez (e nessuno confermato)

Le speculazioni su Fedez sono iniziate quasi subito dopo la separazione. Recentemente durante la sua intervista al programma Belve, aveva detto in modo ironico a Francesca Fagnani: “Fino a che ero sposato ero gay, era tutto finto, ora mi mollo e mi piace la ****. Così di punto in bianco?”.

Si vocifera di una possibile relazione con la sua assistente Eleonora Sesana, spesso presente nelle sue storie su Instagram. Un’altra ipotesi riguarda Ludovica Di Gresy, il cui nome è stato associato al rapper in occasione dell’incidente che ha portato alla denuncia per rissa. Anche Paola Di Benedetto è stata menzionata tra i possibili flirt, sebbene lei abbia smentito qualsiasi coinvolgimento romantico.

Addirittura durante il suo soggiorno a Miami era spuntato un altro possibile flirt con la dj Tigerlilly, o con Giulia Ottorini, visti insieme al Coachella.

Altri, soprattutto su Instagram, avevano affermato che si vedesse con la sua ex-fidanzata, Giulia Valentina, perché il nuovo appartamento di Fedez somigliava alla vecchia casa della nota inflencer. Insomma, un calderone di sole voci con nulla di certo dove sembra che ogni donna fotografata al suo fianco possa essere in automatico una probabile nuova fidanzata.

Dopo aver lasciato l’appartamento condiviso con Chiara Ferragni a Milano, Fedez si è trasferito in una nuova abitazione, ancora in fase di arredamento, dove ci sono spesso i suoi figli Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni, storia presunta con Achille Lauro

Chiara Ferragni, dopo un periodo di silenzio sui social, è tornata a farsi vedere agli eventi mondani e in viaggi con la sua crew, sfoggiando look audaci e glamour. L’influencer ha ripreso le redini della sua vita professionale e personale, senza lasciarsi alle spalle le problematiche giudiziarie legate al “Pandoro-gate”, soprattutto dopo l’uscita del libro di Selvaggia Lucarelli.

Recentemente, Chiara è stata vista partecipare alla festa di Achille Lauro, dove è apparsa allegra e spensierata, e questo, ovviamente, ha scatenato speculazioni su una possibile relazione che va oltre l’amicizia con il cantante. Queste rimangono solo voci senza alcuna conferma concreta.

Flirt tra Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi, subito smentito

Le voci di un presunto flirt tra Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi sono state smentite ufficialmente già lo scorso febbraio. Dopo che i rumors sulla vita sentimentale dell’influencer hanno iniziato a circolare in seguito alla crisi con il marito Fedez, un collaboratore di Ferragni aveva chiarito all’agenzia di stampa Ansa che non c’era alcuna verità dietro queste speculazioni: “Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati solo una volta in occasione di una sfilata anni fa”.

Trussardi in quell’occasione aveva deciso di intervenire direttamente sui social, precisando alcuni dettagli sulla sua conoscenza con Chiara. “Conosciamo Chiara Ferragni da molti anni, da quando era una semplice ma talentuosa ‘bloggherina’,” ha scritto Trussardi su Instagram. Ha anche pubblicato una foto che li ritrae insieme, sottolineando che tra loro c’è sempre stato solo un rapporto di stima e simpatia professionale.

Trussardi aveva espresso il suo disappunto per la smentita sommaria di Ferragni, definendola “riduttiva e offensiva” rispetto alla loro storia professionale. Aveva inoltre criticato l’uso dell’Ansa per diffondere la smentita, considerandolo eccessivo e inappropriato.