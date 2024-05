Chiara Ferragni “rinata dopo Fedez”: l’indiscrezione

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Le vite di Chiara Ferragni e Fedez sono da anni al centro dell’attenzione mediatica. La coppia, conosciuta come i Ferragnez, ha sempre saputo come mantenere alta l’attenzione su di sé, sia per i successi professionali che per gli aspetti più intimi della loro vita privata. Tuttavia, recenti indiscrezioni suggeriscono che Chiara Ferragni si senta “rinata” dopo la separazione da Fedez. Queste rivelazioni sono emerse grazie all’esperta di gossip Deianira Marzano, ospite di Giada De Miceli a Radio Radio.

Chiara Ferragni “rinata dopo Fedez”

Deianira Marzano, una delle voci più autorevoli del panorama gossip italiano, ha recentemente condiviso alcune confidenze ricevute direttamente da Chiara Ferragni. Durante l’intervista, Marzano ha dichiarato: “Ogni tanto mi scambio dei messaggi con Chiara in privato. Scrivevo a Chiara se avesse potuto esserci la possibilità di un ritorno e lei sempre, categoricamente mi ha detto che è impossibile un ritorno. Proprio qualche giorno fa mi ha detto ‘io mi sento veramente bene adesso che è finita questa relazione’. Non so nel dettaglio cosa sia accaduto fra loro, ma lei me l’ha proprio detto che si sente rinata.”

Queste parole lasciano intendere che, nonostante la fine di una relazione così importante, Chiara Ferragni stia vivendo un momento di grande serenità e rinnovamento personale. Un sentimento di rinascita che ha portato Chiara a ritrovare se stessa e a dedicarsi con maggiore energia ai suoi progetti personali e professionali.

Fonte: IPA

Oltre alla rinascita di Chiara Ferragni, Deianira Marzano ha toccato altri argomenti intriganti, come una presunta simpatia tra Chiara e il cantante Achille Lauro. Marzano ha spiegato: “Achille Lauro? Già si vociferava di questa cosa con Achille Lauro. Lei era a una festa dove erano presenti Achille Lauro e anche altri cantanti, un po’ strana questa cosa visto che già se ne vociferava. Lei era lì e c’era anche lui. No, Fedez non c’era, è successo qualche settimana fa.”

Le speculazioni su una possibile simpatia tra Chiara Ferragni e Achille Lauro non sono nuove, ma mancano prove concrete per confermare queste voci. Tuttavia, è interessante notare come questi gossip contribuiscano a mantenere alta l’attenzione mediatica sui protagonisti. Inoltre, Marzano ha accennato a un presunto flirt tra Fedez e Ludovica, descrivendo la situazione come “una cosa passata”. Nonostante le segnalazioni e gli articoli di giornale, non ci sono prove definitive che confermino una relazione tra Fedez e Ludovica.

La vendita della villa e le conseguenze della rottura

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez ha avuto anche conseguenze pratiche, come la decisione di mettere in vendita la loro villa sul lago di Como. Marzano ha commentato: “Hanno messo in vendita la loro villa, sì, avevano beni in comune. Non ha portato molta fortuna questa villa. Ma infatti a volte lo dicono che prima si comprano le case e poi ci si lascia. C’è questa leggenda metropolitana.”

La vendita della villa rappresenta un ulteriore passo verso la separazione definitiva dei due, suggerendo che entrambi stiano cercando di costruire le loro vite in modo indipendente. Questo segna un momento cruciale nella loro storia, poiché la villa era simbolo della loro unione e del loro successo come coppia.