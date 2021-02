C’è Posta per Te, Ciro Immobile e Jessica regalano grandi emozioni

editato in: da

Anche la quinta puntata di C’è Posta per te non si è risparmiata in quanto a emozioni e lacrime condivise. Il nuovo appuntamento della trasmissione di Maria De Filippi ha regalato come sempre diversi momenti di estrema commozione. Le storie di persone comuni alle prese con le sofferenze della vita hanno colto nel segno anche questa volta.

La puntata si è aperta con la storia di una famiglia italiana che nonostante la scomparsa prematura del giovane Fabrizio non ha perso la forza di andare avanti. il calciatore Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è arrivato con la moglie Jessica Melena per fare una sorpresa a Elena, che con grande forza d’animo è riuscita a portare avanti la famiglia dopo la scomparsa del marito Fabrizio, senza mai chiedere aiuto alla madre o ai fratelli, tantomeno ha mai mostrato cenni di cedimento.

Classe 1990, Ciro Immobile è considerato uno dei migliori calciatori italiani. È sposato con Jessica dal 2004 e insieme hanno tre splendidi bambini: Michela, Giorgia e Mattia. Da genitori, Ciro e Jessica sono rimasti molto colpiti dalla storia di Elena, che con tenacia si è occupata senza sosta della sua famiglia nonostante la prematura scomparsa di Fabrizio, venuto a mancare improvvisamente a causa di un incidente.

La madre e i fratelli di Elena hanno organizzato questa sorpresa proprio per ricordare a Elena che non è sola qualora dovesse avere bisogno di aiuto, perché anche le donne più forti, qualche volta, possono cadere. Fabrizio era un grande fan della Lazio e dello stesso Ciro Immobile, e il calciatore ha portato un carico pieno di giocattoli per le sue due bambine. Come ciliegina sulla torta Immobile e la moglie hanno pensato di regalarle un viaggio in montagna, meta che Elena ha detto di amare moltissimo.

Quella raccontata da Maria De Filippi, è una bella storia italiana di sofferenza ma allo stesso tempo di grande forza e grinta, che insegna come nella vita si debba andare avanti nonostante gli ostacoli ma che – se si è fortunati – si può contare su qualcun altro, ad esempio sulla famiglia, senza vergognarsi di accettare un aiuto quando il gioco si fa duro e si rischia di crollare.