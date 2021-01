C’è Posta per Te, Morandi da Maria: emozioni e sorrisi a suon di chitarra

editato in: da

Nuovo appuntamento con C’è Posta per te, protagonista del sabato sera di Canale 5 come sempre all’insegna delle storie e delle emozioni. La quarta puntata del 2021 non ha smentito le aspettative del pubblico che in compagnia della padrona di casa, Maria De Filippi, ha potuto trascorrere una serata a tratti commovente ed esilarante. Lo storico people show di Mediaset in vent’anni non ha mai perso il suo smalto e continua a portare nelle case degli italiani grandi nomi dello spettacolo e gente comune.

Tutto nello stile mai sopra le righe dell’amatissima Maria De Filippi che, con eleganza ed empatia, dona al suo affezionato pubblico momenti di riflessione ma che strappano anche un sorriso. Per la quarta puntata di C’è Posta per Te la conduttrice ha scelto un look sobrio ma chic: top bianco e morbido in seta, giacca nera glitterata da grande soirée e gli immancabili, vertiginosi tacchi a spillo che donano ulteriore slancio alla sua silhouette.

Ad aprire lo show è stato l’amatissimo Gianni Morandi, cantante e musicista icona di intere generazioni. Ha 76 anni ma sembra che per lui il tempo si sia fermato. Anche nello studio di Maria De Filippi ha dimostrato un’energia e una vitalità tali da far invidia ai giovanissimi. Il primo grande successo a soli 18 anni, 50 milioni di dischi venduti, senza dimenticare la carriera da attore, dai “musicarelli” fino alla grande fiction tv.

Le canzoni di Gianni Morandi sono la colonna sonora di moltissime persone, in particolare di Giovanni, il primo protagonista della quarta puntata di C’è Posta per Te. La figlia Cristina ha scritto a Maria, chiedendole aiuto per il papà che dopo la prematura scomparsa della moglie Graziella non si è più ripreso. Tra i due c’era un amore che non avrà mai fine e Gianni Morandi, in qualche modo, ne ha fatto parte diventando voce e note dei momenti più felici della famiglia, quando tutto era bello e sembrava non potesse aver fine.

Al suo ingresso in studio il signor Giovanni non avrebbe mai potuto immaginare la sorpresa dietro la famigerata busta. Dapprima le lacrime con la figlia Cristina, emozionatissima per il suo papà, poi qualche sorriso con un esilarante scambio di battute tra i due. “Mi hai fatto impazzire per una settimana!” ha detto papà Giovanni alla figlia, rea di avergli tenuto nascosto il segreto.

Dopo i bei ricordi con la moglie Graziella, con i cinque figli e gli splendidi 16 nipoti, per Giovanni non sono finite le emozioni: dalla scala è giunta la vera sorpresa, Gianni Morandi in persona. Il cantante ha portato una ventata di gioia ed entusiasmo, che ha provato a trasmettere anche a Giovanni. “Sei giovane oh, devi stare vicino a tutti loro. Devi pensare a te e vivere ancora tanti anni. Ce la puoi fare, ce la devi fare“, queste le sue parole di incoraggiamento.

Dalle parole ai fatti, il cantante ha regalato agli ospiti in studio e al pubblico da casa qualche momento musicale. Chitarra alla mano ha strimpellato qualche strofa dei suoi più amati successi come In ginocchio da te, Fatti mandare dalla mamma, Non son degno di te e, infine, Uno su mille. Un bell’augurio per chi, come Giovanni, ha bisogno di tornare a credere in se stesso.