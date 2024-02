Fonte: Getty Images Matteo Berettini

Maria De Filippi, campionessa di ascolti a Mediaset con i suoi format seguitissimi dal pubblico televisivo, è tornata in onda, nella serata del 17 febbraio 2024, con una nuova puntata di C’è posta per te, trasmissione televisiva molto amata dai telespettatori di Canale 5. In quest’episodio del sabato sera è stato ospite anche Matteo Berettini, che ha partecipato a una sorpresa molto speciale.

C’è posta per te, la sorpresa di Matteo Berettini

Come ogni sabato, anche nella serata del 17 febbraio 2024, le emozionati storie, presentate a C’è posta per te, sono state accompagnate dalla presenza di un ospite molto importante. Si tratta di Matteo Berettini che è stato protagonista del regalo fatto da Debora a sua sorella Denise. La signora ha chiamato la redazione del programma televisivo perché la sorella sta passando un momento davvero complicato, visto che l’amore della sua vita, Davide, è morto all’età di 28 anni, mentre si allenava su un campo da calcio. Una tragedia che ha toccato molto la mittente della speciale missiva televisiva, non solo perché si trattava della morte di suo cognato e del profondo lutto della sorella, ma anche perché, dopo il lutto, non ha potuto raggiungere Denise per ben dieci giorni, lavorando, lei, a Milano e vivendo, invece, la sorella a Pistoia. Un problema di permessi lavorativi, quindi, ha impedito alle due ragazze di essere vicine in un momento, così, doloroso.

Debora ha deciso di chiamare C’è posta per te per fare una sorpresa alla sorella e farle un’importante proposta: il trasferimento di Denise a casa sua a Milano. La lettera di Debora ricordava il passato delle due sorelle e le loro emozioni, in seguito, Matteo Berettini ha fatto il suo ingresso in studio e ha regalato a Denise una delle sue racchette. Ma lo sportivo ha portato con se anche un mappamondo dove c’era un cuoricino proprio su Milano, visto che Debora sperava che la sorella potesse raggiungerla in quella città. Lei ha affermato che ci andrà e ha aperto la busta.

C’è posta per te, Francesca chiude la busta alla mamma

La seconda storia raccontata nella puntata del 17 febbraio 2024 di C’è posta per te vedeva come protagonista una mamma e una figlia. La mittente della busta aveva convocato la figlia Francesca e il compagno di lui, Pompeo, perché dal 26 dicembre 2022 la ragazza si rifiutava di risponderle, l’ha bloccata ovunque e ha chiuso con lei ogni rapporto. Il racconto della relazione intercorrente tra i tre protagonisti è stato un po’ complicato perché le versioni non erano del tutto concordi. La mamma ha riportato tutte i favori fatti da lei alla coppia negli anni, mentre Francesca si è commossa più volte ricordando le tante volte che aveva sostituito la madre nel suo ruolo e sofferto per lei, a causa della sua relazione complicata. Proprio per tutte le mancanze e le sofferenze subite, la giovane coppia ha deciso di chiudere i rapporti con la donna e di non farle conoscere la nipotina. I rapporti tra di loro, infatti, si sono rotti proprio nella notte del parto di Francesca. Anche se la ragazza era visibilmente emozionata e la mamma ha spiegato che sentiva molto la sua mancanza, alla fine, Francesca ha deciso di non aprire la busta, preoccupata dalle troppe sofferenze subite.

Valeria e Giuseppe, storia di un tradimento

Nell’ultima puntata di C’è posta per te, c’è stato spazio anche per il racconto di una storia d’amore, ormai conclusa. Infatti nello studio televisivo è arrivato Giuseppe, che ha raccontato il tradimento espletato nei confronti della compagna Valeria. La coppia, infatti, è entrata in crisi nel 2020, dopo due anni in cui la signora era stata lontana per dei problemi di salute della sua famiglia. Tornata a casa, inoltre, le incomprensioni tra la coppia non si erano chiuse e nemmeno le presunte mancanze subite da Giuseppe. Così, improvvisamente, il mittente della busta ha cominciato una relazione parallela. L’amante di Giuseppe, però, ha raccontato tutto a Valeria che l’ha lasciato. A questo punto l’uomo ha deciso di rivolgersi a C’è posta per te per recuperare il suo amore perduto e ha effettuato, anche, una proposta di matrimonio. Valeria, però, anche se ha dichiarato di essere ancora innamorata, ha deciso di chiudere la busta.