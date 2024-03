Massimiliano Caiazzo a C’è Posta per Te, la commozione per la storia di Natasha

Maria De Filippi inaugura una nuova emozionante puntata di C’è posta per te. La serata del 2 marzo si tinge delle storie di persone con qualcosa da dirsi, qualcosa da risolvere. Tra gli ospiti anche Massimiliano Caiazzo, uno dei volti più famosi della serie targata Rai Mare Fuori. Nella serie di successo ambientata a Napoli, interpreta Carmine Di Salvo, un adolescente appartenente a una nota famiglia camorrista, che però sogna in futuro di lavorare come parrucchiere. Un attore giovanissimo, di appena 27 anni, che ha mostrato al pubblico di Canale 5 tutta la sua sensibilità.

C’è posta per te, Massimiliano Caiazzo si commuove da Maria De Filippi

La prima storia raccontata da Maria De Filippi nella puntata di C’è posta per te di sabato 2 marzo 2024 ha raccontato la storia commovente di due fratelli colpiti dalla tragedia della morte dei genitori. La sorella maggiore, Natasha, ha invitato il fratello nel programma per poter parlare del loro rapporto, da sempre strettissimo. “Sono la sorella maggiore, ma è stato lui ad occuparsi sempre di me, ad esserci e sostenermi nei momenti più difficili. Ora voglio esserci io per lui“.

All’arrivo del fratello in studio ha detto: “Forse non sai quanto per me sei importante, lo sei sempre stato, la persona più importante della mia vita. Senza di te non so come sarei potuta stare. Dopo la scomparsa dei nostri genitori sei stata la persona che mi è stata più vicino, mi hai reso le giornate differenti. Avrei voluto darti di più. Ti chiedo scusa, ma voglio dirti che sono pronta, a prendere anche le tue sofferenze”. Massimiliano Caiazzo, in ascolto in studio, si è mostrato commosso dalla storia, che ha toccato corde difficili e nascoste, quelle del lutto e del rapporto con i famigliari.

“Mamma e papà, anche se divisi da tempo, dettavano i tempi delle nostre vite”. Ora il fratello vive nella piccola casa dei nonni con il suo cane. “Mi sento in colpa per questo, per non essere la sorella maggiore che dovrei essere. Sei la parte migliore di me da sempre. Io per te nel momento più difficile non sono riuscita ad esserci”. Massimiliano Caiazzo ha sceso le scale dello studio e si è seduto di fianco al fratello: “Hai gli occhi buoni buoni. Ho ascoltato tutta la storia, a parte la gratudine per averla potuta ascoltare. Quando si toccano certi temi è facile scadere nella retorica. Ma mi ha colpito molto come i vostri genitori si sono comportati con voi, siete stati messi al centro del cuore dei vostri genitori, e la prima cosa che mi è saltata in mente e forse è quello che avrei detto al piccolo me in momenti simili, il rapporto tra te e tua sorella è l’eredità alla vita dei vostri genitori“.

Poi Natasha ha concluso dicendo: “Voglio che tu mi prometta che mi renderai più partecipe della tua vita, nei momenti di gioia e nei pianti, voglio vederti tornare a sorridere perché quando ridi sei stupendo”.

La storia di Maria e Tommaso e il figlio Agostino

La seconda storia a C’è posta per te di sabato 2 marzo coinvolge due coppie, quella composta da Maria e Tommaso e quella formata dal figlio, Agostino, e la moglie, Deborah. Maria De Filippi ha raccontato gli screzi familiari tra i quattro, iniziati quando il figlio, Agostino, si è fidanzato con la ragazza, Deborah, più grande di cinque anni. A Maria, Deborah non è mai andata a genio. La signora ha raccontato che lei e il marito hanno più volte aiutato il figlio a livello economico e personale, facendolo anche lavorare nell’attività di famiglia, una pasticceria.

L’intento di Maria e Tommaso è di riavvicinarsi al figlio e di poter fare i nonni della nipotina nata dieci anni fa, con cui non hanno mai avuto a che fare. Il figlio però sostiene che i genitori non l’hanno mai aiutato economicamente, che non hanno mai accettato la moglie Deborah e che i genitori abbiano venduto l’azienda di famiglia per ripicca. I due nonni, hanno negato la versione del figlio, spiegando che lui ha lasciato il lavoro di punto in bianco. E il fatto più grave si sarebbe verificato quando è nata la loro nipotina e non hanno potuto vederla perché Maria sarebbe stata cacciata dall’ospedale da Deborah.

Dopo una lunga discussione, dove entrambe le parti hanno capito che i caratteri non si possono cambiare, Maria, Tommaso, Agostino e Deborah, però, sono arrivati alla conclusione che volersi bene è meglio che volersi male. Alla fine della loro discussione, Agostino e Deborah hanno deciso di aprire la busta e riappacificarsi con Maria e Tommaso. Agostino ha detto: «Spero che non ce ne facciate pentire». Maria ha detto, in modo scherzoso: «Adesso mi faccio un elenco di come mi devo comportare».

In aggiornamento