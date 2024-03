Dopo otto settimane di grandi emozioni e commoventi storie di persone comuni, si conclude un’altra edizione di C’è posta per te, la 27esima nella storia della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Ospite d’eccezione nel sabato 16 marzo è Furkat Palali, star della seguitissima soap opera Terra Amara, anch’essa giunta ormai al termine.

La storia di Roberta nell’ultima puntata di C’è posta per te

Roberta è una giovane donna forte e determinata, cresciuta assieme alla mamma Antonella dopo la prematura scomparsa del papà, morto a soli 45 anni. Quella di Roberta, ha raccontato la ragazza commossa a Maria De Filippi, è stata un’infanzia felice, seppur umile. La famiglia è stata costretta a vivere per molti anni in un seminterrato malconcio nella periferia di Roma.

“Mia mamma ha sempre lavorato tanto, faceva le pulizie e straordinari. Tornava a casa ed era stanca. Aveva sempre male ai polsi. Lei ha sempre cercato di nascondere qualsiasi traccia di stanchezza e sofferenza. Io mi accorgevo delle sue mani sempre gonfie. Lei è sempre stata lì per me e per mia sorella come se non fosse mai andata a lavorare. Mia mamma mi ha insegnato tutto, l’onestà, l’amore e a gioire delle piccole cose”.

“Sono qui per dirle grazie. – ha spiegato Roberta al pubblico di C’è posta per te – La ringrazio anche se quando mi sono sposata l’abito da nozze l’ho dovuto comprare a rate. Se potessi le regalerei il mondo perché lei l’ha regalato a me”. Parole sincere e affettuose che hanno commosso presenti e telespettatori.

E l’emozione è cresciuta ancor di più dopo l’arrivo di Antonella in studio che, attraverso lo schermo della famosa lettera, si è sentita dire dall’amata figlia: “Sei la mia amica preferita tra tutte perché sei bella, sei sole e sei casa. Non sentirti mai un peso per me mamma, sei pazzesca”. E proprio per ringraziarla dei sacrifici, del supporto e di tutto l’amore ricevuto, Roberta ha deciso di omaggiare la mamma di un regalo in carne e ossa.

La sorpresa di Furkat Palali di Terra amara

Ad ascoltare, nascosto dietro le quinte, la storia di Roberta e Antonella c’era Furkan Palali, attore volto di Fikret, tra i personaggi più seguiti della popolare soap opera turca Terra amara. Palali aveva gli occhi lucidi mentre guardava la commozione di Antonella e non è riuscito a trattenere le lacrime quando è arrivato il momento di abbracciare la donna.

A questa mamma speciale, l’attore ha portato un premio: “Per un attore il premio più importante è l’Oscar, ma questa sera l’eroina sei tu. Meriti il premio per la mamma migliore di tutte”. E così facendo, ha consegnato una statuetta ad Antonella.

Ma le sorprese non sono finite, nascosto dentro la statuetta dorata c’era qualcosa di più: “In questo regalo è nascosta una sorpresa perché la mamma migliore non merita un semplice oggetto. C’è un pensierino qua sotto, una piccola sorpresa” ha spiegato l’attore. Al pubblico non è stata mostrata, ma dai commenti di Antonella, si può immaginare che sia un supporto economico, da spendere per coccolarsi un po’, dopo una vita trascorsa a donare tutto alle proprie figlie.