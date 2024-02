A C'è posta per te, nella puntata del 24 febbraio 2024, sono stati ospiti i tenori de Il Volo per una commovente sorpresa

Fonte: Getty Images Il Volo

C’è posta per te va in onda da oltre un decennio su Canale 5. Nel palinsesto attuale, lo show televisivo occupa il sabato sera della rete ammiraglia di Mediaset, riscuotendo un grande successo. In ogni puntata del people show diversi mittenti di posta, mandano uno speciale messaggio a dei destinatari, provando a ricucire dei rapporti o a fare una stupenda sorpresa. La prima storia raccontata nell’episodio del 24 febbraio 2024 di C’è posta per te rappresentava, in realtà, un regalo di due figli a una mamma, con la complicità de Il Volo.

Il Volo, la sorpresa a C’è posta per te

Tra gli ospiti della puntata del 24 febbraio 2024 di C’è posta per te anche il gruppo musicale Il Volo. La sorpresa del trio canoro è stata organizzata dalla produzione del programma televisivo insieme a Lorenza e Orazio. I due mittenti della speciale missiva, avevano chiamato C’è posta per te per la mamma, fortemente colpita dal lutto del marito, morto a 61 anni nel 2017. Lorenza e Orazio hanno raccontato che, da allora, la loro mamma non riesce a vivere nessuna gioia, essendo convinta che: “Non posso essere felice perché papà non è qui con me”. La coppia si era conosciuta all’età di 15 e 18 anni e avevano vissuto una vita piena d’amore, anche se semplice: “Sempre mano nella mani fino all’ultimo secondo”. I due, infatti, continuavano ad amarsi come il primo giorno e continuavano ad andare a comprare il pane insieme quotidianamente.

Lorenza e Orazio hanno detto alla mamma che il padre non sarebbe stato felice di vederla soffrire ancora e che loro due avevano ancora bisogno di lei. Per dare un nuovo momento di gioia alla mamma, i due figli le hanno fatto incontrare i cantanti de Il Volo, che lei vede come dei nipoti. Il trio canoro ha abbracciato la nonna, spingendola ad andare avanti e gioire, tanto nel cuore: “L’amore non finisce mai”. I tre tenori hanno regalato alla destinataria della posta anche un pass per i loro concerti.

Fabio e Iva, mamma e figlio non si riconciliano

Dopo la sorprendente sorpresa de Il Volo, la seconda storia protagonista della puntata del 24 febbraio 2024 di C’è posta per te ha raccontato al pubblico il problematico rapporto tra una mamma, Iva e il figlio, Fabio. Maria De Filippi ha raccontato al pubblico che la protagonista del racconto ha avuto il figlio a soli 15 anni e l’ha cresciuto, in seguito, da sola, fin quando non ha incontrato Aldo, il vero amore della sua vita. Dal marito Iva ha avuto altre tre figlie, cresciute come vere e proprie sorelle di Fabio.

A un certo punto, però, il ragazzo ha incontrato Valeria e tra mamma e figlio sono cominciate, così, le liti. Iva ha assistito anche a una telefonata dove la nuora diceva a Fabio: “Fai schifo esattamente come tua madre”. Da lì in poi la mamma ha vietato alla ragazza di andare a casa sua e le liti si sono inasprite fino al giorno del matrimonio della coppia. Dopo questo momento fatidico i rapporti tra i due si sono interrotti e Fabio ha deciso di cercare il padre naturale. Dure le parole per la mamma, proferite in quel momento: “Tu ne hai fatte tante e non ti voglio più vedere… Io ti ho già cancellato”.

Dopo 7 anni di silenzio mamma e figlio si sono incontrati nuovamente a C’è posta per te e lì Iva ha fatto un accorato appello al figlio: “Perché mi vuoi tirare fuori dalla tua vita… Come fai a vivere senza la mamma?”, ma anche a Valeria: “La donna che poteva rendere felice mio figlio e lo penso ancora… Aiutarlo a riabbracciare la sua famiglia”. In studio le diverse fazioni hanno rivangato i diversi episodi controversi del passato, ma Fabio ha deciso di non riabbracciare la sua famiglia: “Io con lei non voglio più avere niente a che fare”, affermando di stare meglio così. Iva ha replicato al figlio: “Non sarai mai un uomo felice al cento per cento”.