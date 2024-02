C’è posta per te, ospiti anticipazioni sabato 24 febbraio

Fonte: IPA La conduttrice Maria De Filippi

Nuovo appuntamento settimanale con C’è posta per te. Il celere programma condotto da Maria De Filippi fa il suo ritorno in prima serata su Canale 5 con un carico di nuove storie da raccontare. Spazio alla leggerezza di alcune, ai sorrisi al fianco degli ospiti VIP, e alle inevitabili lacrime per delle vicende in grado di stringere il cuore degli spettatori.

C’è posta per te, anticipazioni 24 febbraio

Appuntamento fissato per sabato 24 febbraio 2024 per C’è posta per te, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21.30. L’amatissima Maria De Filippi torna per far sentire il proprio inevitabile peso sullo share del fine settimana che, come al solito, sarà per lei molto alto.

Da più di 20 anni la conduttrice si impegna per portare i sentimenti in onda, offrendo non soltanto storie, bensì esempi di morale. Il primo ospite della puntata non sarà in realtà uno. Si tratta infatti di un gruppo musicale molto amato, Il Volo, composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto.

Riceveranno l’accoglienza eclatante che meritano, soprattutto dopo essere saliti nuovamente sul palco dell’Ariston. Nel 2015 avevano vinto il Festival di Sanremo, trionfando con Grande Amore, brano portato poi all’Eurovision, dove si era classificati terzi.

Dopo esserci tornati come ospiti, hanno ritentato la via della competizione nel 2019 e 2024, ottenendo un terzo e un ottavo posto, rispettivamente con Musica che resta e Capolavoro. Considerando come le puntate di C’è posta per te siano registrate, non ci sarà alcun accenno alle voci di una crisi in atto tra loro.

Tutto deriva da uno screzio tra Piero Barone e Gianluca Ginoble in radio. Il trio ha scelto di non commentare apertamente le voci che vorrebbero il primo pronto a tentare una carriera solista. Ginoble ha però tentato di gettare acqua sul fuoco con una storia Instagram. Ha mostrato una foto di loro tre, con una frase chiarificatrice: “15 anni insieme e tanti altri a seguire”. Per loro sarà la terza volta nello studio di Maria De Filippi, dopo aver già portato dei sorrisi nel 2017 e 2023.

Alessandro Siani a C’è posta per te

Il secondo grande ospite di serata non ha nulla a che fare con la musica. Si tratta di un comico, attore, regista e sceneggiatore: Alessandro Siani. L’interprete mancava all’appuntamento con C’è posta per te da numerosi anni, più di dieci. L’ultima volta che si è cimentato in questa sorpresa per il pubblico era il 2012.

Al momento non si conoscono dettagli sulle storie che verranno raccontate ma, c’è da crederlo, con la sua verve Siani saprà portare un’ondata di sorrisi in studio. Un regalo graditissimo per una persona cara, al fine di ringraziarla o spingerla a tornare a ridere di gusto dopo un brutto periodo.

C’è posta per te, ricordiamo, è visibile su Canale 5 dalle ore 21.30 ma, al tempo stesso, può essere seguito anche in streaming. On demand si ha la comodità di scegliere l’orario di partenza del programma, cliccando e optando per la funzione Restart.