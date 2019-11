Gianluca Ginoble de Il Volo: età, fidanzata, curiosità

editato in: da

Gianluca Ginoble è uno dei componenti de Il Volo, trio nato nel 2009 sul palco del programma Ti Lascio una Canzone. Gli altri membri sono Ignazio Boschetto e Piero Barone. Ginoble, apprezzato non solo per le sue doti canore ma anche per quelle estetiche (è spesso definito “il bello del Volo”), nasce l’11 febbraio 1995 a Roseto degli Abruzzi.

Fin dagli anni dell’infanzia, manifesta un grande amore per la musica, così come una forte passione per il calcio. La sua vita arriva a una svolta quando, appena adolescente, viene convinto dai genitori a fare il provino per Ti Lascio una Canzone.

L’allora giovanissimo cantante – determinante per questa passione è stato il rapporto con il nonno Ernesto – conquista la palma della vittoria del talent show presentato da Antonella Clerici con il brano Il Mare Calmo della Sera, il primo grande successo di Andrea Bocelli.

Come già detto, al talent hanno partecipato anche Ignazio Boschetto e Piero Barone. Il programma ha rappresentato il contesto di nascita del trio Il Volo, progetto musicale che unisce le voci di due tenori e di un baritono. Tra i loro principali successi è possibile citare la vittoria a Sanremo 2015 con il brano Grande Amore, così come le nomination a premi di spicco internazionale come i Billboard Latin Music Awards.

Tornando a Gianluca Ginoble, ricordiamo che è molto attivo sui social, in particolare su Instagram. Qui conta oltre 570mila seguaci. Per quanto riguarda gli scatti condivisi, troviamo soprattutto foto dei tour, con momenti sul palco e backstage dei concerti. Il cantante de Il Volo condivide anche istantanee delle occasioni di incontro con i fan in luoghi come Piazza Duomo a Milano, contesti emblematici per chi ama la musica italiana.

Cosa si può dire sulla vita sentimentale del tenore abruzzese? Di questo argomento Ginoble ha parlato nel marzo scorso durante un’ospitata nel salotto di Verissimo. Chiacchierando con la padrona di casa Silvia Toffanin, il cantante ha dichiarato che la fidanzata è italianissima – abruzzese come lui per la precisione – e che assomiglia molto alla compagna di Pier Silvio Berlusconi. Della ragazza non si sa altro.

Concludiamo rammentando che, nel 2017, Ginoble è stato fotografato in compagnia di Mercedesz Henger. La ragazza, spesso ospite dei programmi di Barbara D’Urso, ha subito negato qualsiasi liason, facendo presente che tra lei e il cantante de Il Volo c’è solo amicizia.