C’è Posta per Te, Ciro Immobile e Jessica Melena ospiti della De Filippi

C’è Posta per Te, Ciro Immobile e Jessica Melena saranno ospiti di Maria De Filippi. Il calciatore della Lazio e la moglie formano una delle coppie più amate e seguite del mondo del calcio. Classe 1990, Ciro è originario di Torre Annunziata e ha militato in numerose squadre famose, dal Torino al Siviglia, passando per la Juventus e il Borussia Dortmund.

Jessica Melena arriva da Bucchianico, in provincia di Chieti, ed è coetanea del marito. In passato ha vinto diversi concorsi di bellezza, aggiudicandosi la corona di Miss Mediterraneo. Nel 2017 ha inoltre preso parte a Le Capitane un docu-reality dedicato alle mogli dei calciatori. L’ex modella e Immobile sono sposati dal 2014 e hanno tre figli: Michela, Giorgia e Mattia.

Lontani dai gossip e dai riflettori, Jessica e Ciro sono da sempre attenti alla propria privacy e amano vivere come una coppia normale, nonostante lui sia un calciatore famoso. “Quando ho conosciuto Ciro lui era agli inizi e non sapevo come sarebbe andata – aveva raccontato lei qualche tempo fa a Vieni da Me -. Io studiavo all’Aquila criminologia e poi ho lasciato tutto. Lui mi ha scritto su Facebook e abbiamo chattato per due settimane. Ci siamo conosciuti in un locale e Pescara dove giocava e ci siamo fidanzati. Io non lo conoscevo, all’inizio non ho detto nulla ai miei genitori e quando l’hanno saputo era arrabbiati con me. Mio padre, in particolare, all’inizio non voleva proprio che mi fidanzassi con lui mentre ora lo ama più di me“.

Ciro Immobile e Jessica Melena arrivano a C’è Posta per Te dopo puntate caratterizzate da alti ascolti e ospiti internazionali. Fra i vip più apprezzati Cristina Marino e Luca Argentero, Can Yaman e Antonio Banderas. Il programma di Maria De Filippi si concluderà il prossimo 14 marzo dopo ben nove puntate. Unica pausa l’8 febbraio quando non andrà in onda a causa di Sanremo 2020.