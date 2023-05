Chiara Nasti come Ilary Blasi: matrimonio “copiato”

Fonte: IPA Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, matrimonio nella chiesa di Ilary Blasi e Francesco Totti

Manca poco al matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. La coppia ha fissato la data delle nozze ma un dettaglio ha reso la notizia virale. Posto qualsiasi sentimento scaramantico da parte, i due hanno scelto di seguire le orme di Ilary Blasi e Francesco Totti, in qualche modo.

Matrimonio Chiara Nasti: dove si sposa

Lo scorso 16 novembre 2022 Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati genitori per la prima volta. È venuto al mondo il piccolo Thiago, che avrà modo di prendere parte, ora, al matrimonio di mamma e papà.

La coppia ha fissato una data per le nozze, che sarà celebrato il prossimo 20 giugno. Il dettaglio di cui parlavamo, che ha portato la notizia a trovare spazio su svariati siti, riguarda la scelta della chiesa in cui i due diventeranno marito e moglie.

Il grande evento sarà organizzato all’interno della basilica di Santa Maria in Ara Coeli. I più attenti al mondo del gossip ricorderanno che è proprio qui che Ilary Blasi e Francesco Totti hanno scelto di sposarsi nell’ormai lontano 2005.

Se un tempo questa decisione sarebbe apparsa di buon augurio, vedere oggi l’ex coppia più bella d’Italia fa pensare tutt’altro. Si tratta ovviamente di semplice scaramanzia. Di un gioco un po’ stupido che, dopo la diffusione di questa notizia da parte di The Pipol, ha spinto alcuni a sottolineare un’altra ovvia somiglianza.

Possiamo in qualche modo paragonare il lavoro di Chiara Nasti, nota influencer, a quello di Ilary Blasi al tempo, intenzionata a farsi largo nel mondo dello spettacolo e poi divenuta conduttrice. Insieme a lei sull’altare ci sarà un calciatore, ormai divenuto un simbolo della Lazio (non occorre ricordare a nessuno di quale squadra sia stato capitano Totti, ndr).

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: i dettagli del matrimonio

Il matrimonio si celebrerà in circa un mese e gli inviti pare siano già stati inviati. Diffusi online alcuni dettagli delle nozze VIP. Il tutto avrà inizio presso la basilica di Santa Maria in Ara Coeli, come detto, a partire dalle ore 16.30.

Chiara Nasti pare abbia iniziato a pensare proprio a questa magnifica location tempo fa, fotografandosi al suo interno a novembre scorso. Ha poi pubblicato lo scatto con una didascalia particolare: “Special day”.

Dopo essere diventati ufficialmente marito e moglie, si sposteranno insieme a tutti i loro invitati presso Villa Miani. Si tratta di una location da sogno, particolarmente suggestiva, che offre una vista magnifica sulla cupola di San Pietro.

Saranno presenti molti VIP e, ovviamente, parte di questi sono sportivi con le rispettive famiglie. Immancabile il centravanti della Lazio, Ciro Immobile, fianco a fianco con sua moglie Jessica Melena. Le due coppie sono molto amiche e i due sono stati scelti come padrino e madrina del piccolo Thiago.

Per quanto riguarda l’abito da sposa, è probabile che la Nasti ne indosserà più d’uno. Il primo più romantico e tradizionale, dedicato alla cerimonia in chiesa. Il secondo, invece, più sexy e aderente al suo fisico, studiato per festeggiare insieme ad amici e parenti, scatenandosi fino a tardi, nella speranza che il bel tempo offra loro un banchetto all’aperto.