Jessica Alba in pizzo nero a Roma, le vacanze italiane con il fidanzato Danny Ramirez

Getty Images Jessica Alba e Danny Ramirez

L’estate porta consiglio, e nel caso di Jessica Alba porta soprattutto tanto amore. L’attrice sta vivendo giornate da sogno tra le bellezze del nostro Paese, e a rendere il tutto ancora più speciale c’è lui, il fidanzato Danny Ramirez, con cui si mostra affiatata e raggiante. Una fuga romantica in pieno stile “Dolce vita”.

Jessica Alba, l’abito di pizzo nero: un incanto alla sfilata

Alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma si è tenuta la sfilata di alta moda firmata Fendi. E tra gli ospiti più attesi c’era proprio lei, Jessica Alba, mano nella mano con il compagno, entrambi complici e sorridenti davanti ai flash.

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Per l’occasione, Jessica ha puntato tutto su un look tanto raffinato quanto audace. Un lungo abito nero, giocato su trasparenze e delicati inserti in pizzo, che ne ha disegnato la silhouette con classe innata. A rendere il tutto ancora più magnetico, la scelta degli accessori: un paio di occhiali da sole scuri a mascherare lo sguardo e una serie di gioielli dorati semplicemente scintillanti.

Al suo fianco, Ramirez ha scelto una nota più sobria ma d’effetto, con una camicia abbinata a pantaloni scuri. Un contrasto studiato che ha reso la coppia una delle più fotografate della serata, in perfetta sintonia anche nello stile. E a proposito di stelle, il parterre dell’evento era a dir poco scintillante. Ad ammirare le creazioni della maison si sono accomodati volti amatissimi del cinema e dello spettacolo internazionale, da Sarah Jessica Parker alla giovane Yara Shahidi, fino alla nostra intramontabile Monica Bellucci.

Jessica Alba e Danny Ramirez, la fuga romantica in Italia

Prima del red carpet, si erano regalati giorni di puro relax lungo la costa, come testimoniano gli scatti condivisi dalla stessa attrice sui social. Le è bastato un saluto affettuoso al nostro Paese, appena due parole e una bandierina, per dire quanto si stesse trovando bene.

Tra un’immagine e l’altra non sono mancati i momenti di tenerezza. Nel carosello c’è anche un momento più spontaneo: Jessica appare rilassata, sorridente, immersa in quell’atmosfera leggera da vacanza italiana che racconta più di molte dichiarazioni. E poi la dedica: “Viaggiare con la persona che ami significa vedere il mondo attraverso gli stessi occhi e innamorarsene insieme”.

Dopo mesi di avvistamenti e apparizioni sempre meno timide, Jessica Alba e Danny Ramirez hanno scelto di vivere la relazione con maggiore naturalezza anche davanti ai fotografi. Poco prima di volare in Italia, tra l’altro, la coppia era stata avvistata a New York tra gli invitati vip del chiacchieratissimo matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, a conferma di un momento davvero d’oro.

Dietro a questi sorrisi, però, c’è anche la storia di una rinascita. Per l’attrice, questa relazione rappresenta l’inizio di una fase nuova, arrivata dopo la conclusione del lungo matrimonio con Cash Warren, padre dei suoi tre figli, da cui si è separata di recente dopo quasi vent’anni insieme. Una scelta maturata con delicatezza, in nome di un desiderio di crescita personale che lei stessa aveva lasciato intendere.