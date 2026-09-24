Damiano David e Dove Cameron arrivano insieme a Montalcino

Damiano David e Dove Cameron arrivano insieme al Palazzo Comunale di Montalcino, mano nella mano e già perfettamente coordinati nei look. Per il matrimonio entrambi scelgono il bianco: lui indossa un completo doppiopetto con camicia aperta e una lunga stola in seta, mentre Dove punta su un tailleur pantalone stretto in vita da una cintura, completato da camicia e cravattino. In mano ha un bouquet essenziale di calle bianche. La coppia ha raggiunto il Comune a bordo di una Lancia d’epoca, anche quella rigorosamente chiara