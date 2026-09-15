Chiara Ferragni incanta Madrid grazie ad un abito floreale dal sapore fiabesco

Radiosa come non mai, Chiara Ferragni ha conquistato (anche) la scena moda madrilena con un look decisamente romantico, che rappresenta per filo e per segno il felice momento di vita che sta vivendo

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Chiara Ferragni a Madrid per il Latin American Fashion Awards X Agua

Se un look potesse incarnare l’essenza della bella stagione, questo sarebbe di sicuro quello sfoggiato da Chiara Ferragni a Madrid. Ospite d’onore nel front row per la presentazione della collezione Resort di Agua by Agua Bendita, l’imprenditrice digitale ha saputo incantare il pubblico madrileno con una scelta stilistica fresca, sofisticata e intrisa di artigianalità latina, riassumendo il guardaroba estivo che presto ci troveremo a dover momentaneamente abbandonare in pura poesia. Un’ottimo modo, insomma, per pronunciare “arrivederci”.

Chiara Ferragni in Spagna, l’abito rosa a fiori è poesia pura

La Mercedes-Benz Fashion Week di Madrid si è fatta scenario di un incontro straordinario tra l’eleganza europea e la vibrante creatività spagnola. A fare da madrina d’eccezione a questo ponte culturale è stata Chiara Ferragni, la cui presenza nel parterre, inutile dirlo, ha immediatamente catturato l’attenzione di tutti.

L’influencer italiana è volata in Spagna proprio per sostenere il debutto nel calendario ufficiale di Agua by Agua Bendita, celebre marchio colombiano guidato dalle designer Catalina Álvarez e Mariana Hinestroza, recentemente insignito del prestigioso premio come “Brand dell’Anno” dalla piattaforma Latin American Fashion Awards. Il look scelto per l’occasione? Pura arte contemporanea.

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Per onorare l’artigianalità latina, ovviamente, la si è vista indossare una delle creazioni più emblematiche del brand, estratta direttamente dalla nuova collezione Resort: una perfetta sintesi di romanticismo contemporaneo misto a sartorialità d’avanguardia.

Parliamo di un un sontuoso abito midi in lino color rosa antico, interamente percorso da ricami botanici in rilievo nei toni pastello del verde salvia, del crema e giallo ocra, in richiamo alla ricchezza della flora tropicale del posto. In foto possiamo notare la parte superiore del capo strutturarsi come un corpetto steccato, completo di scollatura dritta e spalline sottili, in modo da enfatizzare la silhouette con grazia.

Ad introdurre la scenografica gonna midi dal taglio a portafoglio è poi una cintura ton sur ton in tessuto, altrettanto decorata, ed ecco che la profonda apertura asimmetrica generata dal suo incrocio crea uno spacco frontale davvero sensuale.

A completare l’insieme in modo coerente sono stati infine dei sandali gioiello, nello specifico delle infradito con tacco argentate, caratterizzate da sottili listini metallici intrecciati attorno alla caviglia, e delle onde morbide e naturali tra i capelli, abbinate ad un trucco luminoso e minimal a lasciare all’abito il ruolo di assoluto e indiscusso protagonista della scena madrilena.

Chiara Ferragni, la fuga romantica nelle Cinque Terre

Un trionfo di stile, questo, che si inserisce in un capitolo di ritrovata serenità per Chiara Ferragni, che proprio in questi giorni di metà settembre ha scelto di staccare la spina con una romantica fuga a Corniglia, nel cuore delle Cinque Terre.

La regina delle influencers ha — ovviamente — condiviso sui social la magia del borgo ligure, tra passeggiate nei vicoli storici e panorami mozzafiato a picco sul mare. A farle compagnia in questo weekend rigenerante c’erano le persone a lei più care: l’inseparabile madre Marina Di Guardo e il compagno José Hernandez. La presenza del manager colombiano al suo fianco non ha fatto che alimentare i recentissimi e insistenti rumors della cronaca rosa internazionale, i quali vedono la coppia sempre più affiatata e stabile. Il che, c’è da dirlo, è ciò che le auguriamo.