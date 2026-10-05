acasadi Cesara Buonamici, dove vive la giornalista e opinionista del Grande Fratello Vip

ANSA Cesara Buonamici

Siamo abituati a vederla impeccabile dietro il bancone del TG5, come sulla poltrona che il Grande Fratello le riserva ormai da tre edizioni a questa parte. Lontano dalle telecamere, però, per Cesara Buonamici è tutta un’altra storia. Nella sua vita c’è il calore di una dimora classica ma dal design ricercato nel cuore di Roma, che condivide con il compagno Joshua Kalman, e c’è anche la pace del borgo di Montebeni a Fiesole, sua terra d’origine alla quale è profondamente legata.

Il palazzo d’epoca nel quartiere Prati

Inevitabile vivere a Roma per Cesara Buonamici, visti i quotidiani impegni lavorativi. La giornalista ha optato per il fascino signorile del quartiere Prati, dove ha acquistato un appartamento che si trova al secondo piano di un prestigioso palazzo storico, caratterizzato da un’elegante facciata in travertino e da un solenne portone d’ingresso in legno massiccio.

Varcata la soglia dell’edificio c’è una maestosa scalinata in marmo che conduce verso l’abitazione. Poi, finalmente, si entra: un corridoio situato sulla sinistra guida alla zona notte, mentre sul lato destro si dischiude l’ampio salone. Ciliegina sulla torta, una terrazza panoramica con vista sui tetti della Capitale, perfetta per rilassarsi all’aria aperta lontano da occhi indiscreti.

L’equilibrio tra classico e contemporaneo

Il cuore pulsante dell’appartamento è, senza dubbio, il soggiorno con un camino a legna perfetto per creare un’atmosfera calda e rilassante. Per gli arredi la giornalista ha scelto mobili in legno chiaro dalle linee pulite, in linea col colore delle pareti che sono “colorate” unicamente dalle molte opere d’arte contemporanea presenti in casa.

Proseguendo, si arriva alla zona pranzo, anche questa concepita per unire la funzionalità a un’estetica sobria ed elegante. L’ambiente presenta arredi in legno scuro, una moderna cappa in acciaio inox e un robusto tavolo da pranzo in legno massiccio con sedie imbottite in pelle, pensato per accogliere amici e familiari in un clima conviviale.

La parte più intima dell’appartamento accoglie tre spaziose camere da letto, arredate anche stavolta secondo i canoni di un intramontabile gusto classico. La camera da letto padronale si distingue per le dimensioni e per un bagno en-suite privato, che garantisce il massimo comfort, mentre le altre due stanze, accoglienti e luminose, condividono il secondo bagno della casa. I bagni non sono da meno in quanto a eleganza, con finiture moderne di pregio, rivestimenti in marmo e sanitari dal design lineare.

La tenuta di famiglia a Fiesole

Quando il lavoro lo permette, Cesara Buonamici e il marito Joshua Kalman si concedono qualche giorno di relax nel loro rifugio del cuore. Si tratta della tenuta di Montebeni a Fiesole, luogo in cui la famiglia della giornalista affonda le proprie radici da oltre 200 anni.

La proprietà ospita l’azienda agricola Buonamici, che si estende su 250 ettari e conta circa 30.000 piante di olivo, con un moderno frantoio ipogeo dedicato all’olio extravergine. Una meravigliosa oasi verde affacciata sulla piana fiorentina, a cui la giornalista è legata anche per un altro motivo: nel maggio 2022, è proprio qui che ha celebrato l’unione civile con il suo Joshua.