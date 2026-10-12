Gianluca Gobbi, da Fabrizio De André – Principe Libero a I casi di Teresa Battaglia, dove lo abbiamo già visto

Da Paolo Villaggio all’ispettore Parisi, Gianluca Gobbi ha attraversato cinema e fiction con ruoli molto diversi. Ecco perché il suo volto è così familiare

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Gianluca Gobbi

Il volto di Gianluca Gobbi è uno di quelli che tornano spesso sul piccolo e grande schermo, anche quando il nome non arriva subito alla memoria. Negli anni ha preso parte a film, serie e fiction molto diverse tra loro, ritagliandosi ruoli capaci di restare impressi anche con poche scene. Il grande pubblico lo conosce oggi soprattutto come Giacomo Parisi ne I casi di Teresa Battaglia, al fianco di Elena Sofia Ricci, ma la sua carriera attraversa da anni teatro, cinema e televisione.

Milanese, classe 1974, Gobbi ha lavorato con alcuni dei nomi più importanti dello spettacolo italiano costruendo un percorso molto più ampio di quanto potrebbe suggerire il suo ruolo nella fiction Rai. E per chi guardandolo in tv si è chiesto almeno una volta “ma dove l’ho già visto?”, la risposta è: praticamente ovunque.

Gianluca Gobbi, da Paolo Villaggio ai film di Nanni Moretti

Uno dei ruoli che hanno lasciato maggiormente il segno nella carriera televisiva di Gianluca Gobbi è quello di Paolo Villaggio in Fabrizio De André – Principe libero, il film evento dedicato al cantautore genovese con Luca Marinelli protagonista.

Un personaggio non semplice, vista anche la fortissima personalità di Villaggio, che Gobbi ha affrontato senza trasformarlo in una semplice imitazione. Tutt’altro. Un passaggio importante all’interno di una carriera cinematografica iniziata negli anni Novanta e proseguita con registi molto diversi tra loro.

Gobbi ha infatti recitato in Habemus Papam e Mia madre di Nanni Moretti, oltre che in Dogman di Matteo Garrone. Lo abbiamo visto anche in Made in Italy di Luciano Ligabue, La profezia dell’armadillo, Supereroi e L’ombra di Caravaggio, dove ha interpretato il cardinale Scipione Borghese.

Una filmografia variegata, costruita passando con naturalezza dalla commedia al dramma e dai ruoli più eccentrici ai personaggi dal tono decisamente più istituzionale.

I Cesaroni, M – Il figlio del secolo e tanto altro: le fiction

Anche sul piccolo schermo la lista dei titoli è lunga. Gianluca Gobbi è comparso in Nebbie e delitti, Ultimo – L’occhio del falco, I Cesaroni 6, Il sistema, Suburra – La serie, Nero a metà e I Fantastici 5.

Più recentemente ha fatto parte anche del cast di M – Il figlio del secolo, la serie diretta da Joe Wright in cui ha ritrovato Luca Marinelli, interpretando Cesare Maria De Vecchi. Un altro ruolo molto diverso da quelli che lo hanno reso popolare presso il pubblico generalista e che conferma la sua capacità di muoversi tra generi e registri differenti.

A tutto questo si aggiunge una carriera teatrale particolarmente ricca, iniziata quando era ancora giovanissimo e poi proseguita dopo la formazione alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova. Sul palco ha lavorato con registi come Franco Branciaroli, Valerio Binasco, Filippo Dini e Ferdinando Bruni.

Gianluca Gobbi ne I casi di Teresa Battaglia

Oggi, però, per molti Gianluca Gobbi è soprattutto Giacomo Parisi, l’uomo che conosce Teresa Battaglia meglio di chiunque altro.

Ne I casi di Teresa Battaglia, il suo personaggio è il collaboratore storico della protagonista interpretata da Elena Sofia Ricci: discreto, affidabile e capace di starle accanto anche nei momenti più delicati. Tra i due c’è un’intesa fatta spesso più di silenzi che di parole, diventata uno degli elementi più riusciti della serie.

Gobbi ha raccontato più volte quanto il rapporto tra Parisi e Teresa si sia sviluppato anche grazie al lavoro sul set. Una sintonia che il pubblico ha imparato ad apprezzare e che ha contribuito a rendere l’ispettore uno dei personaggi più affezionanti della fiction.

E se il volto di Gianluca Gobbi vi sembrava familiare, adesso sapete perché: dietro Parisi ci sono quasi trent’anni di cinema, televisione e soprattutto tantissimo teatro.