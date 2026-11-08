Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi guidano la nuova stagione di "Report": i casi

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi conducono "Report"

Dopo la pausa, Report torna nella serata di Rai 3 con una nuova stagione. La prima puntata in onda questa sera, domenica 8 novembre, segna anche il debutto alla conduzione Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, che raccolgono il testimone di Sigfrido Ranucci che, in qualche modo, torna protagonista.

In questa prima puntata, infatti, tra i vari temi torna anche sulla vicenda dell’attentato al giornalista con un’inchiesta dedicata a Valter Lavitola e ai depistaggi legati a una delle piste seguite dalla Procura di Roma.

“Report”, la nuova conduzione e il caso Lavitola

La nuova stagione di Report si apre con un cambio alla conduzione. A guidare il programma sono Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, mentre una delle prime inchieste della serata riporta l’attenzione su una vicenda che coinvolge, in parte, anche Sigfrido Ranucci.

Al centro del racconto c’è Valter Lavitola e il depistaggio legato a una delle piste seguite per mesi dalla Procura di Roma nella ricerca degli attentatori del giornalista. L’inchiesta approfondisce anche le vicende del Cantiere Navale Vittoria di Adria, in Veneto, ricostruendo un intreccio che coinvolge servizi segreti, affaristi, politica e uomini vicini ai clan.

Il percorso attraversa diverse regioni italiane, dal Veneto alla Campania, per poi spingersi oltre i confini nazionali e arrivare fino al Mar Nero. Qui si trova il faraonico castello che in molti considerano la reggia mai dichiarata di Vladimir Putin.

Le altre inchieste della puntata

Accanto al caso Lavitola, la prima puntata di Report affronta diversi temi, con approfondimenti che attraversano ambiente, fenomeni sociali e mercato alimentare.

Si parte con Un mare di plastica, l’inchiesta di Emanuele Bellano con la collaborazione di Madi Ferrucci. Secondo uno studio di un’università australiana commissionato dal WWF, ogni settimana rischiamo di ingerire fino a cinque grammi di plastica, una quantità paragonabile al peso di una carta di credito.

Una parte consistente di questa plastica proviene proprio dal mare. Il servizio torna sulla legge Salvamare, approvata nel 2022 per consentire ai pescatori di recuperare i rifiuti finiti accidentalmente nelle reti e portarli a terra, conferendoli gratuitamente negli impianti portuali.

A quattro anni dall’approvazione, però, mancano ancora i decreti attuativi dei ministeri competenti. Una situazione che impedisce al sistema di funzionare e che lascia i pescatori esposti al rischio di sanzioni e multe per il conferimento dei rifiuti recuperati.

La seconda inchiesta, Gli sciacalli, porta invece l’attenzione sulla metropolitana di Roma. Luca Bertazzoni, con la collaborazione di Samuele Damilano, racconta il fenomeno degli influencer del degrado: YouTuber che trasformano episodi di microcriminalità urbana, ronde e borseggiatori in un format capace di raccogliere milioni di clic. Il servizio indaga su questa rappresentazione della paura e sui meccanismi di monetizzazione che alimentano il business, con la metropolitana romana che diventa il teatro di una produzione seriale di contenuti.

L’ultimo approfondimento è dedicato al mercato internazionale del tartufo. Con Tartufi senza frontiere, Lucina Paternesi, insieme a Cristiana Mastronicola, segue una filiera che attraversa diversi Paesi e solleva interrogativi sulla provenienza dei prodotti.

Si parte dai tartufi iraniani, sui quali vengono utilizzati colla e chiodi per aumentarne rispettivamente il volume e il peso, fino ad arrivare ai boschi serbi, dove vengono raccolti tartufi che possono poi essere proposti nei ristoranti stellati come pregiati tartufi bianchi d’Alba.

L’inchiesta si sofferma anche sulla presenza di contaminanti oltre i limiti previsti dalla normativa europea e sui prezzi, che possono triplicare a causa dei numerosi passaggi di intermediazione. Un viaggio che attraversa i Balcani e i mercati internazionali, con una tappa anche in Istria, per seguire le diverse fasi di un commercio che coinvolge il mondo del tartufo.

“Report”, quando e dove vedere la prima puntata

Il nuovo appuntamento con Report è per questa sera, domenica 8 novembre 2026, alle 20.30 su Rai 3. La puntata è disponibile anche su RaiPlay, dove è possibile seguire la trasmissione in diretta streaming e recuperarla successivamente on demand.