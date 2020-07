Nancy Brilli strepitosa in bikini a 56 anni: la foto della sua vacanza a Ponza su Instagram

editato in: da

Che cos’è l’età, se non un numero? Il passare del tempo sembra semplicemente accarezzare alcune vip: tra queste c’è sicuramente Nancy Brilli che, a Ponza, ha sfoggiato un bikini che ne esalta la forma fisica perfetta, lasciando a bocca aperta i suoi fan.

La serie di scatti, condivisi su Instagram, è davvero incantevole. L’attrice entra nelle acque cristalline di Ponza con un costume che sembra proprio modellato su di lei: la parte superiore, tenuta insieme grazie a dei deliziosi laccetti, è a forma di triangolo ed esalta non solo il décolleté ma anche le spalle e le braccia toniche.

La parte inferiore, non eccessivamente sgambata, evidenzia il ventre piatto e mette in mostra le gambe allenate. L’attrice, donna straordinaria, è nata nel 1964: a 56 anni è più bella che mai e risplende non solo esteticamente, ma anche interiormente. Da sempre, infatti, la Brilli incanta per il suo talento, per la sua intelligenza e il suo coraggio.

A testimoniare quest’ultima dote della Brilli è stata la recente intervista a Io e Te: nel programma di Pierluigi Diaco la Brilli si è confessata parlando di alcuni dei suoi più grandi dolori. Il più aspro è stato l’addio alla madre, scomparsa quando lei aveva solo 10 anni:

Quando è morta, è esplosa tutta la mia famiglia: le persone non si parlavano, solo litigi attraverso i ragazzini. Più passavo il tempo e più mi chiudevo. Mamma mi manca ancora adesso, mi faccio un sacco di domande, mi chiedo come sarebbe stata.

La morte prematura della madre ha fatto sì che l’attrice crescesse con la nonna e le zie paterne, con cui non è mai andata d’accordo, mentre il padre, un dirigente d’azienda e diplomatico, era sempre assente. Il dolore dell’infanzia l’ha resa estremamente malinconica nel corso di tutta la sua esistenza:

La malinconia è il mio trolley, me lo porto appresso: nasce da una mancanza d’amore, da un’adolescenza in cui mi sono sentita poco amata, dall’incapacità di gestire le emozioni.

A proposito d’amore, attualmente Nancy è single. La storia con il medico Roy De Vita, chirurgo estetico che ha amato per ben 15 anni, si è conclusa con non poco dolore. A giudicare dalla sua bellezza, però, Nancy sta riscoprendo l’amore più grande: quello verso sé stessa.