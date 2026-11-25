Da Seductress e Unnudes fino a Pioneer e Amazonian: ecco le tinte labbra iconiche e super recensite che tornano in offerta sotto i 7 euro col Black Friday.

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages La tinta labbra più iconica di Maybelline in offerta su Amazon

Ci sono prodotti makeup che attraversano gli anni senza perdere un grammo del loro fascino, restando sempre tra i più apprezzati e ben recensiti dalle appassionate di bellezza. È il caso delle Maybelline SuperStay Matte Ink, una tinta labbra ormai iconica che esiste da tanto, continua a restare super top e fa parte di quegli amori beauty che fanno giri immensi e puntualmente ritornano nel beauty case perché non deludono mai. Con il Black Friday su Amazon le tonalità più cool scendono sotto i 7 euro: ecco quattro nuance da mettere subito nel carrello tra caffè, pranzi e cene fuori.

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Seductress: il nude caldo perfetto per tutti i giorni

Una sfumatura nude malva-rosata equilibrata e portabile, ideale quando vuoi labbra definite ma naturali. Resiste bene durante la giornata senza dover fare ritocchi continui dopo il caffè. Con il prezzo sotto i 7 euro è la scelta furba da tenere sempre in borsa.



Offerta Maybelline New York SuperStay Matte Ink tinta labbra liquida a lunga tenuta, tonalità Seductress

Pioneer: il rosso deciso a prova di brindisi e cena

Il classico rosso vibrante che illumina subito l’incarnato e dà carattere anche a un look semplice. La tenuta a lunga durata aiuta a mantenerlo impeccabile anche durante cene e serate fuori. Approfittare dello sconto del Black Friday ti permette di portarlo a casa a un prezzo piccolissimo.



Offerta Maybelline New York SuperStay Matte Ink rossetto liquido opaco a lunga tenuta, tonalità Pioneer

La nuance Unnudes: l’effetto naturale che sta bene con tutto

Pensata per chi ama i toni neutri e discreti, questa tonalità accompagna con facilità sia il makeup da ufficio che quello più luminoso della sera. Il finish opaco resta compatto sulle labbra senza appesantire. Un must-have da prendere al volo approfittando dell’offerta sotto i 7 euro.



Offerta Maybelline New York SuperStay Matte Ink collezione Unnudes, tinta labbra liquida opaca

Amazonian: la sfumatura calda e decisa che fa subito carattere

La tonalità Amazonian porta sulle labbra un tono caldo e avvolgente, perfetto per chi vuole un colore pieno e d’effetto senza rinunciare alla tenuta estrema della linea. Ideale per le giornate più lunghe o per valorizzare un look essenziale. Approfittare della promo del Black Friday sotto i 7 euro è l’occasione giusta per provarla o farne scorta.



Offerta Maybelline New York SuperStay Matte Ink tinta labbra liquida a lunga tenuta, tonalità Amazonian

Come scegliere la tonalità giusta (e il trucco per non seccare le labbra)

Se cerchi un alleato quotidiano discreto e versatile, punta su Seductress o Unnudes. Se invece vuoi accendere il viso per cene, aperitivi e feste, scegli Pioneer o Amazonian. Un piccolo accorgimento pratico: proprio perché ha una tenuta così decisa e un finish opaco, spesso può tendere a seccare le labbra, quindi meglio prevenire applicando prima un velo di balsamo idratante (lasciandolo assorbire bene prima di stendere la tinta).

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