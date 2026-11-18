Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Dyson Lo spazzolino elettrico Dyson CameraJet cambierà il tuo modo di lavarti i denti

Spazzolino, filo interdentale e collutorio: la routine della pulizia dei denti si basa su quelli che sono tre punti fermi. Almeno lo è stato fino a ora, più precisamente fino a quando non è stato ideato il nuovo Dyson CameraJet.

Sì perché questo innovativo sistema per l’igiene orale riunisce in un unico dispositivo tutto quello di cui c’è bisogno per la pulizia, sfruttando l’intelligenza artificiale per un risultato sensazionale. Come? Grazie a una videocamera pensata per individuare gli spazi tra i denti, un getto di precisione e la tecnologia sonica. Scopriamo insieme come funziona e perché è l’acquisto furbo dell’anno.

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Lo spazzolino da solo può non bastare

Tutti noi siamo attenti all’igiene orale con lavaggi frequenti, ma nonostante questo succede di avere le gengive infiammate o che si formi del tartaro. Il motivo è semplice, il più delle volte tralasciamo gli spazi tra un dente e l’altro dove la placca tende ad accumularsi e dove le setole degli spazzolini non sempre riescono ad arrivare facilmente.

Secondo uno studio pubblicato dalla Cochrane Library nel 2019, che ha analizzato diversi strumenti per la pulizia intergengivale, l’utilizzo del solo spazzolino non è sufficiente, ma va integrato con filo interdentale, scovolino e idropulsore.

Nonostante questo studio abbia fatto emergere la necessità di usare più strumenti, da quando è stato pubblicato nel 2019 le nostre abitudini non sono cambiate poi così tanto. A dimostrarlo è l’indagine Omni Salus del 2026, promossa dalla Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) in collaborazione con Curasept su un campione di 3.000 persone adulte. Tra gli intervistati, il 41,3% ha ammesso di non utilizzare mai lo scovolino, il filo interdentale e altri prodotti di pulizia dentale limitandosi al semplice uso dello spazzolino.

Abitudini che Dyson ha cercato di semplificare integrando più strumenti in un solo dispositivo. Così è nato CameraJet, non un semplice spazzolino elettrico, ma un sistema dotato di erogazione automatica del collutorio e integrato con una videocamera intelligente con getto di precisione.

Dyson CameraJet, lo spazzolino che cambierà le tue abitudini

I prodotti Dyson si caratterizzano per un’attenta ricerca tecnologica e ingegneristica, CameraJet non fa eccezione ed è nato dopo 6 anni di lavoro con queste caratteristiche:

Videocamera integrata;

Getto d’acqua Conical Jet;

Testina a doppia setola;

Oscillazione sonica;

Connettività tramite wi-fi e app dedicata;

Docking station efficiente;

Serbatoio anti-gravità;

Dentifricio e collutorio personalizzati.

La videocamera per non tralasciare nulla

Uno degli aspetti più interessanti di Dyson CameraJet è la videocamera integrata da 100.000 pixel. È dotata di lente macro e tecnologia Gap Optical Targeting che analizza 28 immagini al secondo attraverso l’algoritmo di machine learning AI di Dyson.

La scansione serve a individuare l’area interdentale e ad attivare entro 100 millisecondi il getto di collutorio. Per farlo Dyson ha lavorato su 16 milioni di righe di codice e ha “istruito” il sistema di machine learning utilizzando oltre 470.000 immagini di denti raccolte durante la fase di progettazione.

Questo vuol dire che non devi interrompere lo spazzolamento dei denti, trovare gli spazi interdentali e passare il filo. Lo spazzolino li individua al posto tuo e li raggiunge mentre ti lavi i denti. Insomma non rischi di dimenticare proprio quelle aree che hanno bisogno di una maggiore attenzione e che spesso sono difficili da raggiungere.

Conical Jet, il getto anti-placca

La maggior parte degli idropulsori dentali sono dotati di un getto d’acqua dalla forma appuntita che va semplicemente a creare un foro nella placca presente negli spazi interdentali senza rimuoverla del tutto.

Dyson attraverso i vari test ha fatto tesoro di questo limite e ha realizzato un getto innovativo. Infatti ha una forma conica e ampia per rimuovere totalmente ogni residuo di placca, ma senza compromettere lo smalto dei denti, merito della pressione ridotta che risulta anche molto delicata sulle gengive.

Utilizzando CameraJet per te cambia tutta la routine di pulizia, perché mentre spazzoli elimini la placca e non dovrai aggiungere un altro strumento o step. Avrai risultati con un solo spazzolino e un semplice passaggio.

Testina a doppia setola

La testina può sembrare un aspetto secondario ma fa la differenza negli spazzolini. Dyson ha deciso di progettarne una più grande e a doppia setola che si adatta alla superficie arrotondata del dente.

Le setole interne sono leggermente più rigide e servono a rimuovere le macchie superficiali. Quelle esterne, invece, sono più morbide e puliscono con delicatezza la zona lungo la linea gengivale senza tralasciare nulla grazie alla lente di precisione che supporta la tecnologia Gap Optical Targeting.

Utilizzando questo spazzolino, la tua routine cambierà perché la testina ti regalerà denti bianchi e senza macchie, rispettando le gengive. Inoltre, non dovrai ricordare quando sostituire la testina correndo il rischio di usare setole non più efficienti.

Il tag RFID, infatti, riconosce quando viene connessa e monitora il numero di lavaggi effettuati, avvisando quando è arrivato il momento di sostituire la testina. A questo vantaggio ne va aggiunto un altro: il Dyson CameraJet ha anche una testina progettata per denti sensibili che è ancora più delicata.

Setole in movimento con l’oscillazione sonica

Può succedere che mentre ci laviamo i denti le setole dello spazzolino elettrico si incastrino tra gli spazi interdentali. Con Dyson CameraJet non dovrai più preoccuparti. La testina è dotata della tecnologia a oscillazione sonica variabile che mantiene le setole in costante movimento e modifica l’angolo di inclinazione per evitare che si blocchino tra i denti.

Cosa vuol dire per te? Grazie a questo movimento variabile puoi raggiungere anche i punti più difficili e nascosti dove solitamente si accumula la placca e ridurre notevolmente la sua presenza. A confermarlo sono test di laboratorio indipendenti secondo cui questa tecnologia rimuove fino al 69% di placca in più.

Il serbatoio anti-gravità

Una delle caratteristiche più interessanti del Dyson CameraJet è l’erogazione del collutorio mentre ti lavi i denti. Il serbatoio anti-gravità sfrutta la camera a pressione e la pompa a membrana eroga il liquido anche quando lo spazzolino è in orizzontale.

Quello che cambia per te è che il sistema eroga la quantità necessaria di collutorio senza sprechi e lo fa senza interrompere la pulizia grazie alla telecamera che individua le zone in cui serve.

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Connettività smart e app dedicata

Come molti apparecchi Dyson, anche lo spazzolino CameraJet è un dispositivo smart che si collega tramite Wi-Fi e Bluetooth all’app dedicata MyDyson. Da qui puoi consultare le guide per la pulizia e feedback personalizzati.

Utilizzando la connessione e l’app, per la prima volta potrai osservare la pulizia dei denti passo passo grazie alla telecamera. Un’esperienza utile per migliorare la tecnica, senza preoccuparti della privacy perché le immagini non vengono registrate.

Performance ottimizzate con la docking station

Dyson per il suo spazzolino ha pensato a tutto, anche alla base di ricarica. Basta premere un pulsante e in soli tre secondi il serbatoio sarà pieno, così non sarai costretto a riempirlo manualmente.

Inoltre, avrai il dispositivo sempre pronto all’uso perché tra un utilizzo e l’altro la docking station lo mantiene in carica.

Dentifricio e collutorio lavorano insieme

L’azienda britannica per il suo spazzolino ha progettato il dentifricio privo di SLS e non schiumogeno e un collutorio a bassa schiumosità che permettono alla videocamera di mantenere una visione limpida.

In questo modo avrai a disposizione prodotti con formule che aiutano a rafforzare lo smalto e a contrastare i batteri causa dell’alito cattivo.

Conviene investire su Dyson CameraJet?

Lo spazzolino elettrico Dyson CameraJet con il suo costo di 479 euro si inserisce nei dispositivi di fascia alta. Allora perché è un ottimo investimento? Perché è perfetto per chi:

Ha poco tempo e vuole avere tutta la routine in un solo dispositivo;

Non usa il filo interdentale: il getto di collutorio rimuove la placca;

Ha i denti sensibili (la testina con getto conico è ancora più delicata);

Vuole tenere sotto controllo la pulizia attraverso la telecamera integrata;

Vuole mappare le proprie abitudini grazie all’app MyDyson.

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