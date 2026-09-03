Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Dyson Lo spazzolino elettrico Dyson CameraJet è intelligente e innovativo

Ci ha reso le pulizie di casa più facili e veloci con gli aspirapolvere, si prende cura dell’aria che respiriamo con purificatori e ventilatori e ci regala ogni giorno una chioma diversa con la linea haircare. Da oggi Dyson ci farà anche sorridere perché ha lanciato sul mercato un prodotto che rivoluzionerà il nostro modo di lavarci i denti. Dyson CameraJet è uno spazzolino elettrico che, seguendo la filosofia del brand britannico, prende un oggetto di uso comune e ne cambia i connotati.

Noi di DiLei siamo state a conoscerlo in anteprima, prima del lancio ufficiale, e l’abbiamo visto all’opera. La domanda ce la siamo fatta subito: come fa una telecamera a capire dove pulire? Ora vi spieghiamo tutto.

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Dyson CameraJet: lo spazzolino che vive già nel futuro

Gli spazzolini elettrici stanno soppiantando poco alla volta quelli manuali e ci sono tantissimi modelli efficaci che compiono il loro dovere. Dyson CameraJet non è semplicemente l’ennesimo spazzolino elettrico: non si limita infatti a spazzolare i denti, in un solo apparecchio è contenuta l’intera routine per un’igiene orale completa.

Cosa ha di diverso rispetto a tutti gli altri spazzolini? CameraJet è dotato di una videocamera con tecnologia Gap Optical Targeting da 100k pixel, ma gli specialisti Dyson hanno pensato anche a ottimizzare il getto dell’acqua con il sistema Conical Jet. Il serbatoio anti-gravità eroga poi la quantità giusta di collutorio, mentre il design a doppia setola della testina è unica e assicura una pulizia ancora più approfondita dei denti. CameraJet è altamente tecnologico anche grazie alla docking station permette di ricaricare lo spazzolino in appena 3 secondi, ma bisogna aggiungere alle innovazioni proposte dal brand anche la connessione tramite wi-fi a 2.4 GHz e Bluetooth.

Come funziona? Le videocamera arriva negli spazzolini

Il punto di partenza è un problema che conosci bene: lo spazzolino, anche il migliore, pulisce le superfici dei denti. Gli spazi in mezzo restano scoperti, ed è lì che si accumula la placca. Per quelli servirebbero filo interdentale o idropulsore, che quasi nessuno usa con costanza. Infatti come accertato da uno studio della Dyson’s Oral Care Usage & Attitudes del 2017, 9 persone su 10 non usano quanto dovrebbero il filo interdentale, impiegando appena 45 secondi per lo spazzolamento (rispetto ai 2 minuti raccomandati dalle linee guida).

CameraJet prova a risolvere la cosa mettendo un occhio dentro lo spazzolino. Nella parte alta del manico è alloggiata una fotocamera con lente macro grande un millimetro per un millimetro, che riprende la tua bocca mentre ti lavi i denti e ne cattura ventotto immagini al secondo.

Quelle immagini finiscono a un algoritmo di machine learning che Dyson ha chiamato Gap Optical Targeting™. Il suo unico compito è riconoscere gli spazi tra i denti in tempo reale: non solo dove sono adesso, ma dove stanno per essere un istante dopo, seguendo il movimento della tua mano. Quando ne individua uno, entro cento millesimi di secondo attiva un getto di collutorio puntato esattamente lì.

Cento millisecondi sono meno di un battito di ciglia. Ma nel tempo in cui passi da un dente all’altro, lo spazzolino ha già visto lo spazio e calcolato dove questo andrà erogato.

Il serbatoio anti-gravità

La pulizia dei denti non può dirsi degnamente conclusa se non utilizziamo il collutorio. Un prodotto utile sì, ma spesso non sappiamo come regolarci. C’è infatti il rischio di usarne troppo o troppo poco. Ecco qui che torna nuovamente in nostro aiuto la nuova generazione di Dyson CameraJet. Ricordate che avevamo accennato che racchiude in un solo device l’intera routine dell’igiene orale? Appunto c’è anche un serbatoio compatto che permette di erogare la quantità giusta di collutorio: è sufficiente una singola passata e il collutorio viene erogato mentre si lavano i denti tramite un getto dalla forma ampia e conica, il sistema Conical Jet.

Il serbatoio tra l’altro è anti-gravità, ma non temere, non è affatto difficile da utilizzare perché assicura l’erogazione costante in qualsiasi posizione lo si utilizzi (persino in orizzontale!).

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La testina si adatta ai denti

Da grandi appassionati dei prodotti Dyson, siamo abituati a prodotti che uniscono design ed efficienza. Anche nel caso dello spazzolino CameraJet, il brand britannico non rinuncia al suo marchio di fabbrica, partendo proprio dalle testina. Questo elemento può sembrare banale e scontato, ma per Dyson non lo è affatto. Partendo dal presupposto che i denti non sono piatti, gli ingegneri hanno deciso di progettare una testina che rispetti questa caratteristica. Il design infatti è a doppia setola: in questo modo viene raggiunta una superficie maggiore per agire non solo sui denti ma anche attorno alla linea gengivale. Design ed efficienza, ma anche e soprattutto tecnologia che in queste testine non manca di certo. In effetti è il dispositivo stesso ad avvertirci sullo stato di usura perché ci aggiorna costantemente sul numero di lavaggi effettuati e quando è arrivato il momento di sostituire la testina con una nuova.

Come se non bastasse, gli ingegneri di Dyson hanno risolto un problema che di solito negli spazzolini elettrici tradizionali sembra irrisolvibile, quello dei blocchi improvvisi delle setole. Grazie all’oscillazione variabile di CameraJet non si corre assolutamente questo rischio, potrai lavare i denti ogni volta senza “intoppi”.

Connettività sempre e ovunque

Sappiamo ormai quanto sia importante avere una connessione wi-fi potente in qualsiasi situazione, una esigenza a cui anche Dyson è venuta incontro con il suo CameraJet. Non a caso il suo spazzolino elettrico si connette sia a 2.4 GHz tramite wi-fi appunto, oltre che con il Bluetooth. Questo permette alla videocamera di restituire i risultati in tempo reale. Ma non è soltanto il wi-fi a rendere super tecnologico CameraJet: l’app MyDyson consente di accedere a guide per la pulizia, filmati e consigli per migliorare la propria tecnica di pulizia.

Uno spazzolino sempre pronto all’uso

Lo spazzolino elettrico deve essere sempre pronto ogni volta che ne abbiamo bisogno, quindi si capisce bene quanto sia importante che sia sempre carico. In questo caso la docking station progettata da Dyson ricarica lo spazzolino in pochi secondi così da averlo disponibile in ogni momento della giornata.

Un sistema completo

Dyson ha pensato a un sistema dentale davvero completo nel progettare CameraJet e in effetti include sia un dentifricio che un collutorio. Entrambi sono non schiumogeni per favorire l’uso dello spazzolino con il getto di precisione.

Un device davvero rivoluzionario dunque, dotato di:

Videocamera da 100k pixel

Sistema Conical Jet

Tecnologia Gap Optical Targeting

Serbatoio anti-gravità

Testina a doppia setola

Docking station

Connesione wi-fi e Blueetooth

Dentifricio e collutorio inclusi

Praticamente tutto quello che ti serve per l’igiene orale e che può essere tuo a 479 euro.

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