Il metodo giapponese è il segreto per avere capelli più belli e sani in pochi semplici step, spendendo poco e con risultati eccezionali

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Il metodo giapponese per capelli stupendi: gli step da seguire

In Giappone lavare i capelli è una questione seria. Prendersi cura della chioma infatti è essenziale e lo shampoo è molto di più di un semplice passaggio nella routine di pulizia dei capelli, ma un vero e proprio trattamento di bellezza. Una coccola che aiuta ad avere una chioma lucente, forte e sana. Il metodo giapponese per lavare i capelli è composto da una serie di step che, se seguiti nel modo giusto, consentiranno di avere risultati immediati, con una piega che durerà più a lungo e capelli leggerissimi.

Il bello di questa routine è che non solo garantisce ottimi risultati, ma è anche decisamente low cost. Spendendo appena 30 euro infatti riuscirai ad assicurarti una chioma effetto specchio, lucida e proprio come quella delle donne giapponesi.

Il metodo giapponese per lavare i capelli

Partiamo dall’uso della spazzola che per le donne giapponesi è essenziale, soprattutto prima del lavaggio. Il primissimo step dunque prevede un massaggio alla testa, realizzato con due spazzole in silicone massaggianti. Non dovrai fare altro che usarne una per lato, massaggiando la cute con movimenti circolari per pulire il cuoio capelluto e attivare al meglio la circolazione sanguigna.

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Fai così: parti dalla zona posteriore della testa e procedi verso l’alto, concentrandoti su questa zona che, come svelato dagli esperti beauty giapponesi, ha più terminazioni nervose. Questo gesto ti permetterà di favorire la crescita dei capelli e averli puliti più a lungo.

Il secondo step consiste nell’uso di un olio pre-shampoo. Si tratta di una consuetudine in Giappone dove l’olio viene applicato sul cuoio capelluto e sulle ciocche per riequilibrare e mantenere pulita la chioma più a lungo. In questo modo è possibile prevenire le rotture e rafforzare la struttura del capello. L’olio più usato è quello di camelia, che dona lucentezza e sprigiona un profumo favoloso.

Le geishe usano questo rimedio per avere dei liquid hair strepitosi: dei capelli liscissimi e lucidi, come seta. Puoi sfruttarlo per realizzare un impacco pre-shampoo ottimo per rigenerare la cheratina, ma è anche ottimo come finish, da applicare sulle punte asciutte e sulle lunghezze per eliminare il crespo.

Un piccolo segreto da copiare alle donne giapponesi? Riscaldare alcune gocce di olio di camelia direttamente fra le mani, massaggiando poi il cuoio capelluto. Una routine da seguire anche prima di andare a dormire, per avere una pelle sana e, di conseguenza, capelli splendidi.

Se lo shampoo è importante, secondo la routine giapponese anche gli altri step rivestono un ruolo essenziale, soprattutto per quanto riguarda l’asciugatura. Innanzitutto è essenziale non torcere o tirare i capelli dolo il risciacquo nella doccia per eliminare l’acqua in eccesso

Per ridurre l’uso del phon è consigliabile scegliere un asciugamano che consenta di ridurre i tempi di asciugatura con gli strumenti a caldo. Il risultato? Scegliere un buon asciugamano è importantissimo!

Le donne giapponesi solitamente utilizzano quello in microfibra assorbente, ma adorano anche quelli in cotone. Questo trucco permette di ridurre al massimo l’effetto crespo e di eliminare l’umidità.

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