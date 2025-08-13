L’olio prodigioso al profumo floreale è ciò di cui hai bisogno per coccolare viso, corpo e capelli

L'olio prodigioso più venduto e amato di sempre lascia una scia di profumo e puoi usarlo su viso, corpo e capelli.

L’olio per corpo, viso e capelli più amato di sempre ora è in offerta nella versione floreale. Un prodotto amatissimo in tutto il mondo, perfetto per coccolarsi e per ottenere risultati immediati, grazie ad una formulazione unica. Stiamo parlando di Nuxe Huile Prodigieuse, un olio dal profumo floreale, che ha conquistato milioni di persone ed è fra i più utilizzati di sempre.

Merito di una formulazione a base di ben sette oli preziosi 100% vegetali che aiutano a nutrire, riparare ed esaltare la pelle del viso, del corpo e i capelli. Ha un finish irresistibile e luminoso, leggermente satinato. Ha un’azione protettiva e anti-inquinamento, consente inoltre di attenuare l’aspetto delle smagliature, regalando una lunga idratazione e rafforzando la barriera naturale della pelle.

I capelli e la pelle appaiono subito nutriti, morbidi e riparati. La sua efficacia è dimostrata: con una pelle più morbida del 100% e profumatissima con onde scintillanti e luminose. Tutto grazie al mix di oli preziosi e naturali: Tsubaki, Argan, Macadamia, Borragine, Camelia, Nocciola e Mandorla dolce. Inoltre un flacone di Huile Prodigieuse contiene il 25% di omega 3, 6 e 9.

Grazie all’offerta su Amazon lo paghi oggi solo 23 euro con uno sconto del 26%. Un super affare per un prodotto bestseller.

Come usare l’olio secco Nuxe

Come usare l’Huile Prodigieuse Nuxe? Puoi sfruttarlo tutto l’anno, sia d’estate che d’inverno, su capelli, corpo e viso. Se vuoi utilizzarlo sui capelli per renderli morbidissimi, lucenti e splendidi, applica qualche goccia sulle mani, scaldando il prodotto. Poi applica sulle lunghezze, insistendo sopratutto sulle punte della chioma, riapplicando il prodotto ogni volta che sarà necessario. Per un effetto condizionante particolarmente intenso, applica il prodotto una o due volte a settimana come una maschera su tutta la chioma. Lasciando agire per circa 10 minuti prima di procedere con lo shampoo.

Puoi utilizzare l’olio anche sul corpo, applicandolo con dei movimenti circolari su gambe, seno o pancia, concentrando il prodotto sulle zone più soggette a smagliature o secche. Il consiglio? Usalo sulla pelle leggermente umida appena uscita dalla doccia. Durante l’inverno, o se hai una pelle molto secca, aumenta la quantità di olio utilizzata per risultati migliori. Puoi usarlo pure per idratare le zona screpolate, come i talloni, i gomiti o l’area delle cuticole.

L’olio Nuxe è prodigioso pure per la pelle del viso. Usa un solo spruzzo sull’epidermide per renderla morbidissima ed elastica, in alternativa puoi aggiungere qualche goccia di olio alla tua crema, applicando poi il composto con dei movimenti circolari, partendo dal centro del viso verso l’esterno. Questo olio è talmente efficace che viene amato anche dagli uomini che lo usano spesso per ammorbidire la barba oppure post rasatura. Infine se lo desideri puoi usare il tuo make up dopo aver applicato l’olio profumato Nuxe. La sua formulazione infatti gli consente di penetrare in profondità in pochi minuti, idratando la pelle e fungendo da primer per ottimizzare l’aspetto del trucco. Il bello di questo olio secco è che oltre a nutrire viso, capelli e corpo, rilascia un profumo intenso e favoloso.

