Sommergendo tutt’intorno con una sognante atmosfera dall’effetto déjà vu, le audaci tendenze beauty dell’estate 2025 ci hanno travolto come un’inarrestabile onda. Una fatta di creatività, tanto colore ma soprattutto un pizzico di fantasia: il revival anni Duemila non accenna ad arrestarsi, riportando a galla le medesime estetiche fuori dagli schemi di un tempo.

Se da un lato vige la ricerca di una bellezza sempre più naturale, ecco sorgere dall’altro una sequela di trend ad alto tasso di stravaganza, gli stessi che pensavamo oramai relegati all’angolo più remoto della memoria.

La parola d’ordine? Brillare, stagliarsi sulla folla imponendo la propria personalità senza timore. Allo scopo accorrono in aiuto i brillantini, da indossare – e letteralmente – da capo a piedi, insieme a scintillanti tatuaggi temporanei.

È un’estate nostalgica, questa, molto più di tutte quelle venute prima di lei: è come se le tendenze beauty più calde del momento guardassero al passato con occhi languidi, reinterpretando quell’estetica odi et amo che ha caratterizzato gli anni Duemila attraverso un inedito tocco moderno. A testimoniarlo il grande ritorno delle labbra ad effetto specchio, a colpi di Lip Marker in pieno stile Rom-com e Jam Lips, dall’intenso sapore fruttato di un tempo, make-up occhi audaci a far degli ombretti shimmer colorati i nuovi (vecchi) protagonisti e incarnati nudi all’insegna della luce più pura.

Glitter su viso, corpo e capelli per brillare sotto il sole e nelle notti d’estate

E, se chi ha già vissuto tutto questo guarda al suo risorgere con aria sospettosa, è laad aver accolto le novità con enorme entusiasmo.

È un eterno ritorno quello che muove e regola la moda, lo sappiamo, ed è esattamente secondo questo schema che la bodycare dell’estate 2025 è tornata nuovamente a vertere sullo scintillio. I glitter per il corpo anni Novanta/Duemila, per l’occasione, sono stati prontamente trasferiti in una esclusiva tendenza e ribattezzati con il nome di Poolside skin: l’idea alla base è quella di replicare sull’abbronzatura la tipica lucentezza della pelle non appena emersa dall’acqua, con lo stesso risultato glowy, brillante e sensuale, applicando sulla pelle un olio secco con o privo di brillantini.

L’obiettivo a cui tendere è una finitura luminosa e riflettente – che volendo può essere anche arricchita da ulteriori microperle e glitter per amplificare il tutto – ad effetto quasi wet, in modo tale da catturare la luce ed evidenziare così ogni curva del corpo.

Ma niente paura: per tutte coloro che non sopportano la texture ultra ricca di alcuni oli, una valida alternativa è rappresentata da lozioni leggere e spray idratanti che si fondono alla pelle durante l’applicazione.

Bizzarro, tremendamente glamour e, forse proprio per questo, amatissimo a spopolare è il trend dei brillantini su viso e corpo: la principale reference per quanto riguarda il make-up? Euphoria, con i suoi beauty look iconici nel segno della creatività più estrema. Il fine è creare delle vere e proprie costellazioni 3d attorno agli occhi, per un risultato unico e davvero magnetico.

Quando dicevamo che i brillantini questa estate si indossano da capo a piedi, ebbene, lo intendevamo davvero. Ricordate gli Hair Tinsel? In caso di risposta negativa nessun problema, ci pensano le tendenze a rinfrescare la memoria collettiva. Com’è ovvio, TikTok è completamente invaso da video tutorial che mostrano come fissarli sui capelli a mano o mediante appositi applicatori, presi in prestito dal mondo delle bambole e dai giochi creativi: questi particolari punti luce (o, per meglio dire, fili) si posizionano sulle lunghezze in pochi secondi, per un effetto finale scintillante e super cool.

In alternativa, come degna conseguenza della charmification era in cui siamo immersi, ecco comparire qua e là sulle chiome charms luminosi pronti a tintinnare ad ogni passo.

Qualora spendere non basti, ancora, lo scenario beauty suggerisce di rimediare con un inaspettato tocco di colore: sempre più richieste sono le maschere coloranti, da scegliere in nuance pastello, pop e vivaci, o nei colori capelli di tendenza per un cambio look a scanso di tempestivi pentimenti che permetterà di tornare alla normalità allo scoccar del primo lavaggio.

Come si usano? È oltremodo semplice: dopo aver effettuato il consueto shampoo si procederà ad applicare uniformemente il prodotto sui capelli tamponati, avendo cura di indossare dei guanti monouso. Si dovrà poi lasciare in posa il composto dai 3 ai 15 minuti, a seconda dell’intensità del riflesso desiderato, per poi risciacquare con attenzione.

Si torna nel passato con i tatuaggi (rigorosamente) temporanei

Direttamente dagli anni Duemila, poi, un clamoroso ritorno è quello costituito dai tatuaggi temporanei: facilmente reperibili online e nettamente meno invasivi rispetto a quelli permanenti, questi sono già stati eletti dall’euforica Gen Z l’accessorio protagonista dei tanti beauty look dell’estate 2025. Minimal o sottili e luminosi in versione gold, oppure ancora elaborati in stile old e new school, questi elaborati disegni si imprimono sullo strato superficiale della pelle e vi restano per alcune settimane, almeno sino al naturale turnover cellulare.

Perfetti per sperimentare – almeno provvisoriamente – l’ebrezza di sfoggiare un particolare unico a fior di pelle, i fake tattoo in questione devono però necessariamente essere applicati al meglio onde evitare che spariscano prima del dovuto.

Una condizione fondamentale per far sì che ciò non accada è preparare la pelle partendo da una scrupolosa esfoliazione, ovvero mediante uno scrub corpo delicato, al fine di eliminare in poche mosse eventuali secchezze ed imperfezioni che impedirebbero altrimenti al decoro scelto di aderire e risaltare come si deve.

Non resterà infine che rimuovere da esso la pellicola trasparente, posizionarlo sulla zona prescelta e inumidirlo con dell’acqua tiepida, esercitando una leggera pressione per alcuni secondi: solo quando affiorerà il disegno impresso sulla pelle si potrà procedere a sollevare la carta per lasciarlo asciugare liberamente all’aria. Sì, proprio come quando eravamo bambini.