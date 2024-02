I migliori scrub corpo per una pelle morbida e luminosa

Per una pelle del corpo sempre liscia e libera dalle impurità, non c'è niente di meglio di un ottimo scrub: scopri i migliori

Il termine scrub letteralmente significa “strofinamento” e si riferisce ad un particolare tipo di trattamento cosmetico che si propone di pulire la pelle nel profondo. L’obiettivo principale è proprio quello di ripulire la cute dalle cellule morte stimolando il rinnovamento del tessuto cutaneo: dopo il trattamento, infatti, la pelle risulterà ben idratata e rigenerata. Impagabile è la fantastica sensazione di morbidezza e dinamismo che si percepisce dopo aver fatto il trattamento. I microgranuli abradono la pelle delicatamente: parliamo, appunto, di un processo meccanico che aumenta il turnover delle cellule e cioè aiuta il rinnovamento dei tessuti.

Ma quali sono i migliori in vendita su Amazon? Ecco una carrellata dei più venduti e amati.

I migliori scrub per il corpo

Geomar propone questo fantastico scrub corpo costituito da una miscela sale marino, sale di Epsom e olio di caffè il quale si propone di combattere la ritenzione idrica. Il mix va a riequilibrare l’idratazione ed esfolia la pelle dal profondo per un effetto super morbido e levigato. Questa miscela, inoltre, nutre l’epidermide grazie anche alla presenza degli oli vegetali. Un prodotto top per una pelle liscia come quella di un bambino. Provalo ora!

Tra i best seller di Amazon troneggia lo scrub corpo di Equilibra e la sua efficacia è confermata dalle migliaia di recensioni positive di tanti consumatori affezionati. Si tratta di uno speciale mix di Sali marini, oli naturali ed estratti vegetali che esfolia, leviga e nutre la pelle del corpo. I Sali marini cristallini svolgono un’efficace azione antiacqua che drena i liquidi in eccesso mentre l‘Olio Essenziale di Rosmarino e il Mentolo donano una sensazione di benessere e relax. L’Olio di Vinaccioli nutre e rende elastica la pelle del corpo. Lo hai mai provato?

Uno scrub corpo firmato Collistar che non ha bisogno di presentazioni. Parliamo di un prodotto eccellente, energizzante, rassodante ed esfoliante al pari di trattamento SPA; questa inimitabile specialità abbina i benefici della talassoterapia e dell’aromaterapia alle proprietà della ciliegia della Emilia Romagna. Esfoliante e detossinante, il mix di sali marini, sale rosso delle Hawaii e polvere di nocciolo di ciliegia leviga e purifica la pelle mentre l’olio di ciliegia e l’estratto d’alga Padina Pavonica ricompattano la pelle. È consigliabile applicarlo massaggiando delicatamente con movimenti circolari prima della doccia.

Tra le scelte Amazon non si può non citare lo scrub corpo ai sali del mar morto 100% biologico di PraNaturals, linea di prodotti vegani e formulati con ingredienti completamente naturali, senza parabeni o altri additivi.

La sua formula naturale è ricca di sostanze nutritive e ingredienti benefici per la pelle, il potente sale del Mar Morto contiene un’alta concentrazione di magnesio che aumenta l’idratazione della pelle e riduce le infiammazioni, lasciando la pelle morbida come la seta. Non solo rimuoverà delicatamente le cellule morte ma, grazie alla miscela di oli naturali, nutrirà anche la pelle per rivelare una pelle liscia, morbida e sana. Leggi le recensioni di chi l’ha già provato e approfitta del prezzo super conveniente!

Uno scrub invitante come un frullato di frutta fresca in una calda giornata estiva: Organic Shop propone una appetitosa combinazione di estratto di lampone biologico e zucchero di canna in questa crema di lamponi scrub corpo esfolia delicatamente e rinnova la pelle. L’estratto di lampone nutre e idrata migliorando il tono e la consistenza della pelle, mentre lo zucchero di canna rinfresca e affina la pelle lasciandola liscia e idratata. Il prezzo è davvero piccolo piccolo, ideale anche per un regalo golosissimo!

Scrub per il corpo: tutti i benefici

Lo scopo principale dello scrub corpo è proprio quello di eliminare le cellule morte e ripulire lo strato superficiale dell’epidermide. Il massaggio, poi, permette di riattivare la circolazione e questo costituisce uno dei benefici più importanti del trattamento scrub corpo: la pelle risulta più liscia sin da subito e riesce ad assorbire meglio i principi attivi contenuti nelle creme, soprattutto quelle snellenti e rassodanti. Desiderate rendere duratura la vostra abbronzatura ma curare comunque la pelle con lo scrub?Niente paura, si può fare! Lo scrub corpo, infatti, non va a danneggiare il vostro colorito. Si tende a pensare che l’esfoliazione possa rimuovere l’abbronzatura, ma non è così: contrariamente, l’eliminazione delle cellule morte permette di mantenere il colore nel tempo. Inoltre, rinnova l’epidermide e combatte i segni di secchezza e screpolature varie.

Per esfoliare il corpo, viene utilizzato uno scrub che non contiene le stesse sostanze di un trattamento per il viso; contrariamente, uno scrub viso, è applicabile anche sul corpo. Lo scrub per il corpo si basa fondamentalmente su due ingredienti: un agente esfoliante costituito da una sostanza a granuli ed una liquida. Tutto ciò serve ad idratare bene la pelle. La sporcizia occlude i pori del nostro corpo ed è proprio qui che entra in gioco l’azione purificatoria dello scrub corpo. Infatti, esso non ha solamente il compito di rimuovere le cellule morte, bensì anche quello di eliminare le impurità. Dunque, la pelle del corpo riacquista morbidezza e lucentezza dopo il trattamento.

Come e quando fare (o non fare) lo scrub corpo

Per prima cosa, è importante ricordare che lo scrub corpo va applicato sulla pelle umida e pulita. Applicate il prodotto e massaggiate delicatamente tutta la zona che desiderate trattare, con movimenti circolari e decisi, ma senza irritare la pelle e dal basso verso l’alto. È consigliato concentrarsi sulle zone grasse, quali gomiti, ginocchia e spalle e stare attenti alle aree delicate di seno e petto. Il movimento circolare è necessario per eliminare le cellule morte e, dopo qualche minuto, potrete passare al risciacquo con acqua tiepida e tamponare, successivamente, con un asciugamano. Dopo l’esfoliazione, vi suggeriamo di idratare la vostra pelle con un olio o una crema: sarà infatti iper sensibile. È importantissimo non effettuare questo tipo di trattamento quotidianamente: è consigliabile eseguirlo una volta a settimana se si ha la pelle grassa, ogni due per quella secca ed una volta al mese per le pelli sensibili.

Attenzione, inoltre, in caso di pelle particolarmente sensibili o presenza di couperose, è consigliabile limitare il trattamento o non eseguirlo del tutto. Infine, vi ricordiamo di non fare scrub dopo la depilazione.

In pochi forse sanno che gli scrub corpo esistono sotto forma di creme/gel, ma anche di guanti esfolianti. In virtù di ciò, è fortemente consigliato non utilizzare i due prodotti insieme: creare un mix di questi potrebbe danneggiare la pelle, anziché purificarla. Consigliamo anche di non utilizzare assolutamente i prodotti corpo per il viso; i danni sono immediati.

Scrub: i nuovi trend

Anche i prodotti cosmetici come gli scrub seguono i trend: quelli più moderni sono per la maggior parte ecosostenibili, ovvero fatti con ingredienti naturali, vegani, bio e cruelty free. Si tratta di elementi che fanno bene alla pelle in ugual modo e sono: chicchi di caffè, zucchero di canna, granelli di sale marino, polveri vulcaniche e così via. Gli ingredienti presenti nei più moderni scrub corpo, dunque, sono naturali e provengono dal mondo minerale e vegetale. Buona parte dei granuli esfolianti contengono oli vegetali che rendono la pelle più morbida nutrendola nel profondo. Gli oli più diffusi sono quello di avocado, argan, mandorle dolci, karitè: contengono tutti proprietà antiossidanti. Anche l’attenzione al packaging è aumenta, sempre in linea con il concetto di sostenibilità e minimo spreco di plastica. Ricorda di non buttare le confezioni vuote, potrai riutilizzarle come contenitore di altri prodotti per la cura di viso e corpo (e il Pianeta ringrazia!).

