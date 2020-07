Scrub viso migliore da acquistare

editato in: da

Nella beauty routine di ogni donna non può certo mancare lo scrub viso: un prodotto ricco di micro particelle esfolianti che purificano la pelle nel profondo. Se usato costantemente, lo scrub viso, rimuove tutte le impurità e le cellule morte e lascia pelle rigenerata. È importante, però non abusare del prodotto per evitare di andare a distruggere la barriera epidermica che protegge la pelle.

Fondamentale, poi, è saper scegliere il prodotto giusto ed usarlo correttamente per non danneggiare la cute. Lo scrub viso può essere preparato comodamente a casa con pochi e semplici ingredienti: caffè, zucchero, miele e chi più ne ha più ne metta. Ma nel nostro articolo di oggi, scopriremo quali sono gli scrub più apprezzati, anche in base al tipo di pelle: secca, mista, grassa con punti neri. Questo prodotto è considerato davvero indispensabile nella beauty routine di una donna, in quanto aiuta a purificare la pelle e a rendere più efficace l’azione degli altri prodotti.

A cosa serve lo scrub viso

Come abbiamo affermato, lo scrub viso svolge un’azione purificatrice rimuovendo le cellule morte. È un alleato di bellezza ideale; lascia la pelle liscia, levigata e luminosa. Inoltre, vogliamo ricordare che questo prodotto è in grado anche di schiarire le macchie della pelle dovute al sole favorendo un’abbronzatura prolungata per tutta l’estate.

Queste micro particelle svolgono una particolare funzione meccanica: esse sfregano delicatamente la pelle eliminando eventuali impurità. Il risultato è eccezionale: pelle più giovane e fresca! Ovviamente, come per tutti i prodotti di bellezza, è molto importante saper scegliere lo scrub viso più adatto al nostro tipo di pelle. Per una pelle delicata bisognerà utilizzare uno scrub con microgranuli fini; per una pelle grassa, invece, saranno perfetti quelli più spessi.

Poi, esistono anche scrub viso che svolgono doppia azione: meccanica e chimica. Meccanica perché, appunto, si propongono di pulire a fondo la pelle, e chimica in quanto contengono attivi esfolianti come l’acido salicilico, glicolico e gli AHA. Sono presenti anche ingredienti nutrienti e lenitivi. A breve vedremo quali sono i migliori scrub viso in commercio in base ai diversi tipi di pelle.

Scrub viso per pelle secca

Moltissime hanno una pelle secca e ricca di impurità. Niente paura, lo scrub perfetto esiste anche per voi! Sicuramente, per una pelle secca dovranno essere utilizzati prodotti delicati, in grado non solo di pulirla, ma anche idratarla a fondo. Vi consigliamo di optare per uno scrub in crema, ricco di particelle esfolianti non troppo abrasive. Perfetti, infatti, sono il caffè, i semi di frutta e lo zucchero di canna. Gli antibatterici naturali, invece, li ritroviamo nel miele e negli oli vegetali (jojoba, mandorle, cocco e molto altro).

Scrub viso per pelle mista

La pelle mista è molto difficile da trattare, se non la più complicata. In molte zone è grassa e ricca di impurità, nonché secca in altre. Se avete la pelle mista, opterete sicuramente per uno scrub a base di bicarbonato: non è eccessivamente aggressivo e pulisce i pori a fondo. Ottimi sono anche quelli all’argilla bianca e rossa in formula gel.

Scrub viso per pelle grassa

Un buono scrub viso per pelle grassa deve assolutamente contenere ingredienti astringenti, in grado di pulire molto bene i pori e tenere sotto controllo la produzione di sebo. Se inoltre avete punti neri ed imperfezioni varie, sarà bene scegliere un prodotto con attivi purificanti ed antibatterici, quali acido salicilico e tea tree oil.

Gli ingredienti migliori, d’altra parte, sono proprio zucchero, argilla e gli acidi della frutta. Badate bene a non esagerare con l’esfoliazione: la pelle, infatti, non va trattata ogni giorno onde evitare di seccarla troppo. Prodotti troppo aggressivi potrebbero danneggiarla e renderla fin troppo sensibile. Non è questo il risultato che vogliamo ottenere!

Come applicare lo scrub viso

Lo scrub viso va applicato circa 1-2 volte alla settimana per garantirsi un risultato soddisfacente. Contrariamente, si va a danneggiare la pelle rendendola fin troppo sensibile. Il prodotto va applicato preferibilmente sulla pelle umida e massaggiato delicatamente con movimenti circolari in particolar modo sulle zone critiche (mento, naso, fronte), stando molto attente ad evitare il contorno occhi.

L’applicazione dello scrub non richiede troppo tempo e non è per nulla impegnativa. Al termine, risciacquate abbondantemente con acqua tiepida e assicuratevi di aver eliminato completamente qualsiasi traccia di prodotto dal vostro viso. Dopo lo scrub, noterete che la vostra pelle sarà molto morbida e nutrita: ecco qui l’effetto esfoliante e purificante! È il momento di applicare una buona crema viso o un olio in base alle vostre preferenze. La vostra pelle sarà ora super levigata e nutrita!

Scrub delicato bio, Geomar

Geomar propone un fantastico scrub viso biologico che potrete acquistare su Amazon. È il prodotto ideale se avete una pelle secca e delicata, in quanto la texture è davvero delicata: i granelli esfolianti sono sottili. Questo scrub è completamente naturale e contiene Aloe vera. Il prezzo è imbattibile, poco più di 10 euro. Da provare!

Manuka Honey scrub, Dr Organic

Anche questo scrub è perfetto per le pelli delicate. È un prodotto esfoliante e rigenerante che nutre e pulisce la pelle a fondo senza irritarla.le impurità vengono rimosse e la pelle appare levigata e sana. È molto curioso sapere come questo prodotto contenga l’Aloe invece dell’acqua: un ingrediente prezioso, noto per le sue specifiche proprietà benefiche. Dunque, un prodotto eccellente ad un prezzo imbattibile. Scoprite il prezzo dello scrub su Amazon.

Scrub esfoliante per il viso, Collistar

Questo prodotto è perfetto per le pelli miste. Collistar ha creato uno scrub viso straordinario: esso si propone di eliminare tutte le impurità e di donare alla pelle lucentezza. È consigliabile inumidire il viso, trattare le zone critiche e risciacquare abbondantemente. Vi assicuriamo un risultato eccellente. Collistar non delude mai! Acquistatelo ora su Amazon.

Gel esfoliante Argilla Pura, L’Oréal Paris

L’Oréal Paris ha creato questo gel esfoliante super acquistabile su Amazon. La morbidissima texture di questo prodotto si trasforma in una schiuma leggera che rilascia micro granuli: essi vanno ad eliminare le cellule morte ed eventuali impurità; la pelle risulterà levigata e ben nutrita. La formula, inoltre, è composta da ben tre argille minerali ed alga rossa, le quali assorbono le impurità ed il sebo in eccesso. L’alga rossa, infine, è nota per le sue proprietà leviganti.

Crema esfoliante, Caudalie

Vi presentiamo un prodotto creato con tecnologia di ultima generazione, firmato Caudalie e perfetto per le pelli grasse con punti neri. Questo scrub esfolia e purifica la pelle senza danneggiarla, donandole lucentezza. La formula di questo prodotto è composta per il 97% da ingredienti di origine naturale e non contiene parabeni, né oli minerali e ftalati. La texture è morbidissima e davvero delicata sulla pelle; a tratti ricorda molto la consistenza della panna montata! Il profumo è fresco e gradevole. Potete acquistare questo scrub su Amazon.

Sugar scrub, L’Oréal Paris

Ad un prezzo leggermente più basso, troviamo uno scrub viso firmato L’Oréal. Questo prodotto è alla portata di tutte (scoprilo ora su Amazon) e non è perfetto solo per le pelli grasse; è ideale anche da applicare sulle labbra. La formula di di questo scrub combina una serie di ingredienti purificanti e favorisce un’esfoliazione delicata. Gli ingredienti sono di origine naturale e contano con un’attenta selezione di cristalli fini di tre diversi zuccheri, quali grezzo, bianco e di canna.

I semi di kiwi presenti nella formulazione sono l’ideale per levigare la pelle e aiutano nell’eliminazione di fastidiosi punti neri. Olio essenziale di citronella, poi, purifica a fondo la pelle, mentre quello di menta piperita riduce visibilmente le imperfezioni. Per noi questo prodotto è più che promosso e lo consigliamo fortemente a chi desidera ottenere risultati eccellenti senza spendere una fortuna.

Consigli per l’utilizzo dello scrub viso

Dopo avervi illustrato i migliori scrub viso in commercio per ogni tipo di pelle, ci teniamo a fornirvi qualche indicazione utile circa l’utilizzo del prodotto. Il trattamento non va effettuato ogni giorno e questo per evitare di danneggiare la pelle e renderla troppo sensibile, soprattutto se secca o mista. Infatti, è bene utilizzare lo scrub 1 o 2 volte alla settimana, per poter ottenere risultati visibili in poco tempo: pelle levigata e nutrita. Lo scrub, infatti, agisce provocando micro abrasioni cutanee e dunque è fondamentale non abusarne.

Vi suggeriamo di non massaggiare troppo energicamente sulle zone critiche del viso, in quanto questo potrebbe provocare un arrossamento della cute ed un certo fastidio. Non temete, il rossore tende a scomparire, ma a lungo andare potrebbe determinare alcuni fenomeni di sensibilizzazione della pelle. Nel caso in cui siano presenti inestetismi o problematiche cutanee notevoli, consigliamo vivamente di rivolgersi al proprio dermatologo circa l’applicazione di questo prodotto. In stato di gravidanza, poi, lo scrub è fortemente sconsigliato, così come dopo trattamenti estetici importanti, acne, ferite aperte. Infine, prima dell’uso, è bene provare il prodotto su una zona del corpo per valutare meglio la reazione della pelle: se non compaiono rossori e fastidio, procedete tranquillamente con l’applicazione dello scrub sul viso.