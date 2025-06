Tendenze colori capelli dell’estate 2025: i più belli secondo le star

Insieme alle prime, vere giornate di sole pieno ecco arrivare - e direttamente dalle star - le più calde tendenze colore capelli per l’estate 2025: che sia una piccola rivoluzione, un colpo di testa destinato a durare giusto il tempo di un red carpet grazie a strategiche chiome posticce oppure un drastico cambiamento, il desiderio comune sembra essere quello di vedersi diverse. Da dove iniziare? Ovviamente una nuova tinta: castani accesi da sfumature caramello, golosissimi biondi miele ma anche ghiaccio e corvini, le nuance dedicate ai capelli per l’estate 2025 sanno di per certo lasciare il segno.