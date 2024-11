Bellezza alla francese? Il segreto è un olio scontato che puoi avere anche tu

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: Getty Images Questo è il must have segreto per ottenere la classica bellezza alla francese

Quando si pensa alla sensualità, alla classe in chiave effortless, a quel non so che capace di catturare l’attenzione senza che ci sia nulla di appariscente o di ostentato, ecco che le donne parigine sanno fare scuola a tutte. Un mix di caratteristiche e di modi di fare che le rende uniche al mondo, femminili, snob al punto giusto e terribilmente affascinanti. Ognuna a suo modo, certo, ma con degli elementi distintivi che sono un vero e proprio marchio di fabbrica della bellezza alla francese e che, ça va sans dire, fanno la differenza in termini di fascino, eleganza e capacità di sedurre con il minimo sforzo.

Il segreto della bellezza alla francese può essere tuo

E se c’è una cosa che potremmo indentificare come un simbolo della bellezza alla francese, oltre alla labbra rosse e sfumate come solo loro sanno portare, è anche il profumo che sa come catturare i sensi e l’attenzione di chi le incontra. Un aroma leggerissimo che quasi non si capisce se sia un profumo o l’odore innato della loro pelle, ma che, buonissima notizia, è dato da un prodotto che possiamo avere tutte e che ci farà sentire un po’ più parigine e con uno charme unico fin dal primo utilizzo.

Si tratta di un olio corpo che è nato come un prodotto da farmacia ma che oggi viene comunemente utilizzato per donare alla pelle massima morbidezza e un profumo che inebria delicatamente i sensi, donando un tocco di raffinata sensualità a chiunque lo indossi.

L’Huile Prodigieuse di Nuxe

Si tratta dell’olio secco di Nuxe, che potete trovare comodamente online e a un prezzo scontato del 22%. Un prodotto Made in France a base di ben sette oli preziosi e realizzato con il 98% di ingredienti naturali. Una miscela di argan, macadamia, borragine, tsubaki, camelia, nocciola e mandorle dolci, dalla proprietà super idratanti per la pelle, ma anche nutrienti, energizzanti e antiossidanti. Insomma, un mix di puro benessere per la cute e che si può utilizzare ovunque, sia sul corpo che sul viso e perfino sui capelli, lasciandogli addosso un plus di nutrimento e un profumo delicatissimo.

Offerta Nuxe Huile Prodigieuse L’olio Secco Multifunzione per un tocco di bellezza alla francese

Un aroma che gli è dato dall’aggiunta di note di vaniglia, fiori d’arancio e magnolia, un insieme di dolcezza e di sentori che entrano dentro senza che ce ne si accorga e che fanno parte di quelle caratteristiche che concorrono a formare ciò che viene definito come “fascino alla francese” ma che potete avere anche voi.

Nuxe Huile Prodigieuse Un olio secco multifunzione da provare ora

Un vero segreto di bellezza a 360°, che nutre e si prende cura della pelle e dei capelli in modo profondo e senza ungere, e che quindi risulta perfetto da inserire nella propria beauty routine quotidiana tra gli step essenziali della vostra skincare o haircare. Da usare con parsimonia come fareste con un normalissimo olio ma che allo stesso tempo svolge la stessa azione di un profumo, ma in modo più delicato, avvolgente e leggero, quasi come non ci fosse, come una seconda pelle. Un olio di cui non potrete più fare a meno e un profumo che nessuno potrà mai dimenticare.

