Luminosa, scintillante, sana e che cattura l’attenzione: Elodie, oltre a essere un’artista bellissima e di talento, ha anche una chioma che fa sognare.

I suoi capelli sono lucidi, effetto specchio, come abbiamo potuto constatare in più di un’occasione compreso il palco del Festival di Sanremo 2025, dove ogni sera ha saputo ammaliare il pubblico con la sua canzone in gara (Dimenticarsi alle 7), ma anche con dei look distintivi, eleganti e memorabili.

Dal make-up, agli abiti, fino ai capelli, tutto in Elodie è sempre perfetto, studiato e pensato per accompagnare le sue performance. Impossibile – ad esempio – non venire conquistati dai suoi capelli neri, lucidi ed effetto specchio, che brillano in ogni occasione, come hanno fatto sotto le luci dell’Ariston.

I capelli di Elodie, un sogno lucido ed effetto specchio

I capelli sono parte integrante e fondamentale di ogni look, ma come fare a sfoggiare anche noi una chioma così favolosa come quella di Elodie?

Tra le ultime apparizioni pubbliche c’è stata quella a Sanremo 2025, ma in generale il suo stile è sempre perfetto a partire dai capelli, per arrivare ad abiti e trucco.

A svelare alcuni segreti beauty è stato il suo hair stylist Andrea Soriga, che ha rivelato a Vanity Fair come li cura e le ispirazioni dei vari look. Compreso il fatto che la star abbia utilizzato all’ultima kermesse canora trattamenti ricostituenti nutritivi, oltre a qualche goccia di olio nutriente.

Possiamo provarci anche noi, sperimentando alcuni dei migliori olii in commercio per ottenere un risultato finale effetto wow.

Olio per capelli scintillanti, quali provare

In commercio si trovano tantissimi prodotti differenti, che promettono di restituire una chioma scintillante: olii nutrienti, pensati proprio per dare un effetto luminoso e glow ai capelli. Se vogliamo provare anche noi a sfoggiare il look lucido ed effetto specchio di Elodie, allora possiamo sperimentare alcuni marchi differenti.

Ad esempio, il trattamento Moroccanoil che condiziona, districa, accelera il tempo di asciugatura (se si applica sui capelli bagnati) e ne esalta la luminosità. Si può massaggiare sulla chioma prima di procedere con lo styling a caldo, oppure, su quelli già asciutti. Questo olio contiene olio di Argan ed estratto di semi di lino, migliora la brillantezza ed è adatto a tutte le tipologie di capelli. Inoltre la sua formula si assorbe in maniera rapida.

Opulent Oil Hair Serum di Neqi è un prodotto che si applica sui capelli umidi e che fornisce idratazione ed elasticità mentre dona alla chioma lucentezza e luminosità. Bastano poche gocce sulle lunghezze, evitando il cuoio capelluto.

Pantene Pro-V Forever Glow, invece, è un olio per capelli senza risciacquo che regala lucentezza, protezione dagli agenti aggressivi, prevenzione delle doppie punte e una chioma più forte. Si utilizza dopo lo styling e le recensioni sottolineano che non unge.

È di Revlon, poi, Orofluido un prodotto che rende la chioma bellissima andando a nutrire, ma anche a renderla più lucente e morbida. Se questo non bastasse permette di controllare l’effetto crespo e di ridurre il numero di capelli spezzati. Dal profumo fresco e inebriante, è un olio di argan biologico e facile da usare.

Infine, un prodotto che si può utilizzare in tanti modi diversi: si tratta dell’olio di argan bio di Bionoble al 100 per 100 puro e senza conservanti, può essere applicato su pelle e capelli. E se la chioma risulta più lucida, nutrita e messa in sicurezza dal rischio rottura, sulla pelle regala un’azione antietà e rimpolpante, rassoda, lenisce il prurito e può essere utilizzato anche per la barba.

