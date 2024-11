Addio capelli crespi. Il siero notturno che ripara e protegge la chioma è finalmente in sconto

Fonte: GettyImages Sogni una chioma come Blake? Addio crespo con un solo prodotto

Il nemico numero uno della buona riuscita di una bella piega è lui, il crespo. Lo sa bene Blake Lively, la bellissima attrice statunitense dalla chioma foltissima e biondissima, a cui almeno una volta nella vita avrai invidiato i bei capelli. Eppure, anche Blake non è salva dall’incuria del crespo, tanto che in molte foto in cui appare con i capelli al naturale, possiamo vederne gli effetti.

La causa del fastidioso crespo è data da una combinazione di fattori legati alla genetica, quindi, alla struttura naturale del capello, all’umidità e alla cura del cuoio capelluto. Molto spesso concorre alla causa la poca idratazione (i capelli secchi tendono ad assorbire l’umidità dall’ambiente, causando l’effetto crespo!), i danni alla cuticola dovuti a trattamenti chimici, calore o agenti aggressivi) ma anche fattori esterni come l’elevata umidità che può far gonfiare i capelli, soprattutto quelli secchi o danneggiati, rendendoli più inclini al crespo. L’acqua presente nell’aria penetra nelle fibre capillari, modificando la loro struttura e causando l’effetto crespo.

Per questo è importante usare prodotti adeguati e di qualità che aiutino a disciplinare il capello proteggendolo dall’umidità esterna e mantenendo la natura idratazione della chioma.

Tra questi, ora puoi contare su un nuovo alleato anticrespo per i tuoi capelli gonfi e spenti. Stiamo parlando di Wella Professionals Siero Notturno per Capelli Ultimate Repair, un siero notturno senza risciacquo che agisce sulla mancanza di lucentezza, secchezza e rottura dei capelli secchi e danneggiati.

Ultimate Repair, il siero notte leave-in di Wella anticrespo

Perché scegliere un siero notturno? Durante la notte, per circa 8 ore i capelli sono particolarmente esposti all’attrito con il cuscino per cui il siero agisce come uno scudo protettivo invisibile e corregge di notte i tre segni di danneggiamento capillare: mancanza di lucentezza, secchezza e rottura.

La formula è leggera e impalpabile, adatta a tutti i tipi di capelli e si ispira ai prodotti di skincare, essendo arricchito con elementi come l’alfaidrossacido (AHA) e gli Omega-9. Infatti gli AHA ricostruiscono i ponti di fibre all’interno del capello e gli Omega-9 rafforzano la barriera esterna del capello assieme ai polimeri protettivi. Il risultato si traduce in capelli protetti e riparati, una chioma lucente e senza crespo al mattino, confermato dagli studi di Wella che hanno dimostrato che con l’utilizzo del Wella Professionals Siero Notturno per Capelli Ultimate Repair i capelli risultano fino a 6 volte più lisci e nutriti rispetto al mancato utilizzo. Già solo dopo una settimana si registrano fino al 78% di capelli spezzati in meno e fino all’86% di doppie punte in meno.

Se non sai come applicarlo, è semplice: stendi una piccola quantità di prodotto su lunghezze e punte, su capelli umidi o asciutti. Per un risultato ottimale, completate con gli altri prodotti Miracle Wella Ultimate Repair come il Miracle Hair Rescue e il resto della routine Ultimate Repair.

