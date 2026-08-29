Il ritorno di Harry e Meghan in Inghilterra non è ben visto dai cittadini britannici, e la questione rischia di far perdere consensi anche a Re Carlo

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IPA Re Carlo, Harry e Meghan

Non è un buon momento per la Corona britannica. Gli scandali che hanno avuto protagonista l’ormai ex Principe Andrea, coinvolto nei loschi affari di Epstein, hanno destato una profonda indignazione nei sudditi dei Windsor. Adesso, ad allontanare ulteriomente Re Carlo dai suoi cittadini potrebbe esserci la scelta di riaccogliere in Inghilterra il Principe Harry e Meghan Markle. I più critici sono gli abitanti di Costwolds, la località prescelta dalla coppia per il rientro in patria.

Harry e Meghan scelgono la zona vip di Londra

Si vociferava che il Duca e la Duchessa di Sussex abbiano scelto per il loro ritorno a Londra la zona di Cotswolds, pittoresca regione amata dalle celebrità per la privacy concessa nonostante la vicinanza alla capitale. Qui vivono i Beckham e numerosi altri nomi del jet set inglese.

Cotswold ai vip è abituata, ma Harry e Meghan Markle alzerebbero di parecchio il livello di attenzione mediatica sulla zona. “Credo la cosa interessi molto a tutti; – ha dichiarato un residente al Daily Mail – Penso che gli abitanti del posto non vorranno il fastidio di averli tra i piedi, con la stampa e tutto ciò che ne consegue”.

Lo scetticismo dei residenti di Costwolds

Il possibile arrivo del Principe Harry e Meghan Markle ha diviso i cittadini di Costwolds, così come rilevato dalla testata locale Daily Mail, che li ha approfonditamente intervistati. C’è chi non nasconde il proprio profondo sdegno: “Si sono rovinati da soli con quella storia della Famiglia Reale. Tutte quelle cose che hanno detto su William, su Carlo e gli altri. Non penso abbiano trattato bene la famiglia. È una vergogna. È davvero triste”. La severa residente sostiene che alla coppia dovrebbe essere addirittura “vietato l’accesso” alla zona.

D’accordo, seppur più moderato, è un altro degli abitanti dei sobborghi londinesi. “Francamente, ammette, credo che se si hanno problemi familiari, li si debba tenere per sé. Non c’è bisogno di esporli in pubblico”. E l’uomo aggiunge “non credo proprio che si ambienterebbero a Costwolds. Penso che siano di tutt’altra pasta”.

Non tutti, però, sono così incattiviti nei confronti della royal couple. “Finché non vengano a vivere proprio accanto a me, – commenta qualcuno – per me non c’è problema. Cosa scelgono di fare sono fatti loro”. Qualcuno gli fa eco: “Le persone hanno il diritto di vivere dove vogliono e non credo che farà davvero alcuna differenza”.

Re Carlo rischia di perdere il gradimento

Lo scetticismo dimostrato nei confronti dei Duchi di Sussex rischia di far vacillare l’alto gradimento di Re Carlo, che ha raggiunto i livelli più alti da quando salì al trono nel 2022. Secondo i più recenti sondaggi YouGov, il monarca è appoggiato dal 62% dei cittadini britannici, contro il 31% a sfavore. Più di 6 britannici su 10 hanno un’opinione positiva di Carlo e la monarchia registra il 57% di voti a favore.

Si tratta, tuttavia, di percentuali bassissime rispetto a quelle registratesi durante il regno della Regina Elisabetta. La monarca detenne il record di gradimento e, nell’anno del suo Giubileo di Platino, era sostenuta dall’oltre l’81% dei sudditi.