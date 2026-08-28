Re Carlo, svelati i veri progetti di Harry e Meghan. E la nipote di Diana commenta il ritorno

IPA Re Carlo

Il Regno Unito si sta interrogando in queste ore su cosa comporterà davvero il rientro dei Sussex, sebbene tutti gli sguardi restino puntati su di lui: Re Carlo. Il Sovrano, che in queste settimane si sta godendo la tradizionale pausa estiva nella sua amata residenza scozzese, è tornato a mostrarsi in pubblico proprio nei giorni in cui il figlio Harry e la moglie Meghan sono tornati stabilmente “a casa”.

Re Carlo a Balmoral e i piani dei Sussex

Immortalato al volante di un’automobile scura mentre si spostava all’interno della tenuta, con al fianco un uomo della sicurezza, Re Carlo è apparso sereno e defilato. Del resto, la sua permanenza in Scozia va avanti ormai da più di una settimana, e soltanto con settembre è previsto il suo ritorno agli impegni ufficiali.

Se il trasferimento dei Sussex è ormai cosa nota, restavano da chiarire i contorni di questa nuova vita. E qualche dettaglio, adesso, sembra emergere; stando a quanto rivelato da una persona molto vicina a Meghan, la Duchessa non avrebbe alcuna intenzione di stabilirsi nelle Cotswolds in modo fisso. Al contrario, la sua sarebbe una vita divisa a metà, con continui spostamenti tra le due sponde dell’oceano.

Il motivo di questa scelta è soprattutto professionale, considerando il suo lavoro per il brand che ha realizzato, As Ever, un progetto imprenditoriale che a quanto pare non può prescindere dalla sua presenza diretta oltreoceano. Per portare avanti l’attività con successo, la Duchessa dovrà necessariamente trascorrere lunghi periodi negli Stati Uniti, presidiando di persona la sua azienda, così da conciliare gli affari con la nuova sistemazione familiare.

L’accoglienza inaspettata dal ramo di Diana

All’interno della Famiglia Reale il clima resta improntato sulla cautela (e la solita “freddezza” di William), ma una ventata d’affetto è arrivata invece da dove forse il Principe Harry se la aspettava di più: la famiglia dell’amata madre, Diana. A rompere il silenzio, prima fra tutti i parenti, è stata Lady Eliza Spencer, figlia del fratello di Lady Diana e dunque cugina di primo grado del Principe. Interpellata sull’argomento, non ha nascosto la propria felicità per il suo ritorno cari, mostrandosi entusiasta all’idea di poter finalmente rivedere più spesso i Sussex al completo. “Assolutamente, è emozionante”.

Proprio come Meghan, anche Lady Eliza si è da poco lanciata nell’imprenditoria, presentando una sua etichetta di vino rosé, e così ha ipotizzato un possibile scambio di consigli in materia con la moglie del cugino, ora che le due si ritroveranno più vicine. Del resto, il legame con gli Spencer non è mai venuto meno, nonostante le tensioni con il Palazzo.

Solo poche settimane fa, durante il viaggio breve nel Regno Unito dei Sussex al completo dopo anni, la coppia aveva trascorso del tempo proprio con i parenti materni, portando i piccoli Archie e Lilibet nella storica dimora di famiglia, la tenuta che custodisce le radici di Diana e il luogo del suo riposo. Era questo che Harry sognava da tanto: far conoscere ai propri figli le origini britanniche e la memoria della nonna che non hanno mai potuto incontrare.