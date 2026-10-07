Kate Middleton, George torna a casa a un mese dall’inizio della scuola

George, il figlio maggiore di Kate Middleton e William, è già tornato a casa ad appena un mese dal suo ingresso all'Eton College

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e George

Il figlio maggiore di Kate Middleton e William, George, è già tornato a casa ad appena un mese dall’inizio della scuola.

Kate Middleton, il primo congedo di George

George, il primogenito di Kate Middleton e William, ha iniziato la scuola secondaria all’Eton College, l’istituto esclusivo frequentato anche da suo padre e da suo zio Harry.

Lo scorso settembre abbiamo visto il Principino elegantissimo varcare il prestigioso collegio, accompagnato dai genitori. Kate e William erano sorridenti e anche visibilmente emozionati per l’importante momento vissuto dal figlio. Il Principe del Galles ha stemperato la tensione facendo lo show con l’ombrello che si era rovesciato a causa del vento.

George sta studiando a Eton seguendo le orme di papà William ma anche di premi Nobel e numerosi Primi Ministri britannici. Il 13enne, che è stato fotografato con la divisa storica del collegio, riceverà una formazione adeguata al ruolo che andrà a ricoprire, infatti è destinato a diventare Re.

Il collegio vanta professori di alto livello in varie discipline che vanno dalla fisica alla letteratura, dalla matematica alla geografia. Ma offre diversi corsi extra scolastici in attività sportive, teatro, musica. Insomma, tutto quello che può servire alla futura classe dirigente britannica, viene insegnato lì. D’altro canto, mamma e papà spendono centinaia di migliaia di sterline per la sua educazione.

L’ingresso a Eton ha segnato un grande cambiamento nella vita di George. Infatti, si è trasferito in collegio, lasciando genitori e fratelli. Ma questa è un’esperienza formativa e di crescita importante per lui che per altro era entusiasta di iniziare la scuola secondaria, secondo quanto riportano fonti vicine a Kensington Palace.

Però, a un mese dall’inizio della scuola George è già tornato a casa, a Forest Lodge. Non si tratta certo di una fuga o di una rinuncia. Semplicemente ha potuto godere di un primo weekend di libertà.

Sul sito della scuola infatti è spiegato che gli studenti hanno potuto usufruire di una prima breve vacanza dal 2 al 4 ottobre. Quindi, gli studenti interni sono potuti rientrare a casa. La “lunga vacanza” invece è prevista più avanti, nel corso del mese di ottobre.

È probabile che William e Kate abbiano approfittato del ritorno di George per organizzare un weekend nel Norfolk, nella loro casa di campagna, Anmer Hall, insieme a Charlotte e Louis, riunendo così tutta la famiglia.

Kate Middleton, cosa sono i B weekend di George

Lunedì 4 ottobre, George è dovuto rientrare a Eton. Ma, come detto, le prossime vacanze non sono così lontane. In ogni caso, il Principino può sfruttare quelli che il collegio chiama i “B Weekend”, ossia quei fine settimana in cui gli studenti hanno il permesso di tornare a casa il sabato dopo le lezioni, alle 18.15, e rientrare la domenica sera.