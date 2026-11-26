La semifinale di X Factor 2026 è alle porte e due nomi sono già in lizza per la vittoria, per la felicità delle "Fontanelle" e delle "Fontanone"

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IPA Giorgia conduce la semifinale di X Factor 2026

Chi conquisterà un posto per la finale di X Factor 2026? Nella semifinale in onda il 26 novembre, una doppia eliminazione ridurrà a quattro i sei talenti ancora in corsa, con Alex Fontana e Patrizia Napolano indicati come i grandi favoriti alla vittoria. Tra Live Room, cover a tema libero e un ospite d’eccezione: Sayf, secondo classificato al Festival di Sanremo 2026 con il brano Tu mi piaci tanto.

Come funziona la semifinale di X Factor

La semifinale, condotta come sempre da Giorgia, si apre con la Live Room, in cui ogni artista canta un brano con arrangiamento personale e una band dal vivo di otto elementi. Il più votato accede subito in finale, mentre gli altri cinque affrontano la seconda manche con cover a tema libero.

Sommando i voti delle due manche, l’ultimo classificato viene eliminato subito, mentre il penultimo e il terzultimo vanno al ballottaggio davanti ai giudici, con l’eventuale Tilt da 200 secondi in caso di parità.

La scaletta

Come anticipato, la serata si apre con la Live Room. Per Francesco Gabbani si esibiscono Giacomo Calò con When a Man Loves a Woman, nella versione di Michael Bolton, e Teo Bok con Faith, celebre brano di George Michael. Per Irama, invece, cantano Le Distanze con Sweet Dreams (Are Made of This), nella versione Marilyn Manson, e Patrizia Napolano con Je suis malade, nella versione di Lara Fabian.

La serata prosegue con Alex Fontana, artista di Jake La Furia, che esegue Champagne Supernova degli Oasis, e con i Mad-Dog di Paola Iezzi, in gara con Murder On The Dancefloor, nella rilettura dei Royel Otis.

Dopo questa prima manche, al via la seconda a tema libero per i cinque artisti rimasti. Sul palco le cover di Una lunga storia d’amore di Gino Paoli, cantata da Giacomo Calò, e Livin’ la Vida Loca di Ricky Martin per Teo Bok. E ancora, Mon amour di Slimane, scelta da Le Distanze, Stay di Rihanna e Mikky Ekko per Patrizia Napolano, Alex Fontana canta R U Mine? degli Arctic Monkeys e, infine, i Mad-Dog cantano Figure It Out dei Royal Blood.

I favoriti per la finale

Alla vigilia della semifinale, i bookmaker indicano come favorito Alex Fontana, per la felicità delle “Fontanelle” e delle “Fontanone”, come amano farsi chiamare le sue fan. L’artista è spinto dall’inedito Vivian, già primo su Spotify e virale sui social.

La sua rivale principale? Patrizia Napolano, quarta su Spotify con RIMAN e acclamata in studio da una standing ovation. Più staccati, invece, Giacomo Calò, Mad-Dog, Teo Bok e Le Distanze.

Dove vedere la semifinale e come votare

La semifinale di X Factor 2026 va in onda giovedì 26 novembre in diretta a partire dalle 21:15 su Sky Uno e NOW, con l’Ante Factor in onda alle 21:00, con la conduzione di Mariasole Pollio, e on demand su Sky Go. Per chi volesse vederla in chiaro, la puntata arriva qualche giorno dopo: su TV8 martedì 1° dicembre alle 21:30 e su Cielo mercoledì 2 dicembre alle 21:15.

Le votazioni sono molto semplici: si possono esprimere fino a 10 preferenze per manche, solo cinque al Tilt, mediante la app X Factor 2026, il sito ufficiale, sy Sky Q, Sky Glass oppure Sky Stream.