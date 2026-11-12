X Factor 2026, anticipazioni 12 novembre: tripla eliminazione, la Giostra e un’ospite internazionale

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA I giudici di X Factor 2026

X Factor 2026 si prepara a una puntata che potrebbe cambiare gli equilibri della gara. Giovedì 12 novembre, in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW, il quarto Live Show metterà alla prova i dieci concorrenti rimasti con una formula particolarmente impegnativa. Tre artisti saranno eliminati in una sola serata, mentre gli altri sette proseguiranno il loro percorso verso la finale.

A rendere ancora più imprevedibile la puntata sarà il ritorno della Giostra, una delle manche più spettacolari del talent, seguita dalle nuove cover assegnate dai giudici.

X Factor 2026, le anticipazioni del 12 novembre: tre concorrenti eliminati e l’ospite internazionale

La quarta puntata dei Live di X Factor 2026 si preannuncia particolarmente complessa per i concorrenti e per i quattro giudici, Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. Dopo settimane di prove e confronti, la competizione entra in una fase nella quale ogni voto può fare la differenza.

La novità più importante riguarda il meccanismo delle eliminazioni. Al termine delle esibizioni, tutti i voti raccolti durante la serata contribuiranno a formare un’unica classifica. I due concorrenti meno votati dovranno lasciare immediatamente il programma, senza avere la possibilità di giocarsi un’ultima occasione davanti ai giudici.

Per gli artisti classificati al terzultimo e quartultimo posto, invece, si aprirà il ballottaggio. Saranno Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi a decidere chi salvare. Se tre giudici su quattro indicheranno lo stesso nome, l’eliminazione sarà definitiva. In caso di parità, la decisione tornerà nelle mani del pubblico attraverso i 200 secondi del Tilt.

Una formula che promette di mettere sotto pressione anche Giorgia, chiamata a gestire una diretta dai ritmi serrati e un verdetto particolarmente pesante per il futuro della competizione.

A interrompere per qualche minuto la tensione della gara sarà Charlotte Cardin, cantante canadese che negli ultimi anni ha conquistato un pubblico sempre più ampio tra Europa e Nord America. L’artista salirà sul palco dell’X Factor Arena tra le due manche, portando una parentesi di musica internazionale in una serata dominata dalla competizione.

Torna la Giostra: come funziona la manche più spettacolare

Ad aprire il quarto Live Show sarà la Giostra, una prova che punta sull’impatto visivo e sulla capacità degli artisti di conquistare il pubblico in pochissimo tempo. I dieci concorrenti si alterneranno sul palco dell’X Factor Arena senza interruzioni, proponendo per circa un minuto ciascuno un brano già interpretato durante il loro percorso nel talent.

Ogni performance sarà accompagnata da scenografie e coreografie ricreate per l’occasione, trasformando il palco in uno spettacolo continuo. Per i ragazzi sarà l’opportunità di riproporre una delle esibizioni che li hanno caratterizzati finora, ma con una difficoltà in più: riuscire a lasciare il segno in appena sessanta secondi.

Terminata la Giostra, tutti gli artisti torneranno sul palco per una seconda manche dedicata alle cover, con assegnazioni che spaziano dai grandi classici italiani al rock internazionale.

X Factor 2026, tutte le canzoni assegnate dai giudici

Le scelte musicali della quarta puntata raccontano le diverse strategie dei giudici, chiamati a valorizzare le caratteristiche dei propri concorrenti in una serata nella quale nessuno può permettersi passi falsi.

Francesco Gabbani ha deciso di puntare sull’intensità emotiva con All of Me di John Legend, affidata a Giacomo Calò. Gli Scraffs si confronteranno invece con l’energia di American Idiot dei Green Day, mentre Teo Bok porterà sul palco Can’t stop the feeling! di Justin Timberlake.

Scelte altrettanto impegnative per Irama, che ha assegnato alla band Le Distanze Welcome to the Black Parade dei My Chemical Romance. Patrizia dovrà invece misurarsi con And I Am Telling You I’m Not Going, nella versione interpretata da Faouzia.

Jake La Furia ha scelto di percorrere due strade differenti. Alex Fontana interpreterà Maggie M’Gill dei Doors, mentre ALÌA si cimenterà con La rondine di Mango, nella versione portata da Angelina Mango sul palco del Festival di Sanremo 2024.

Anche Paola Iezzi ha preparato assegnazioni molto diverse tra loro. Camilla canterà Io che non vivo (senza te) di Pino Donaggio, brano presentato a Sanremo nel 1965 e diventato un successo internazionale. I Mad-Dog proporranno un mash-up tra Elenore dei Turtles e Scende la pioggia di Gianni Morandi, mentre Manu interpreterà Va bene, va bene così di Vasco Rossi.

Dieci performance che potrebbero ribaltare le preferenze del pubblico, soprattutto considerando che il risultato finale dipenderà dai voti raccolti nell’intera serata.

X Factor 2026, dove vedere la puntata del 12 novembre

Il quarto Live Show di X Factor 2026 andrà in onda giovedì 12 novembre alle 21.15 su Sky Uno, con la possibilità di seguirlo in streaming su NOW e attraverso Sky Go. La puntata sarà disponibile anche on demand.

Per chi preferisce la televisione in chiaro, l’appuntamento è previsto martedì su TV8 e mercoledì su Cielo.

Prima dell’inizio della diretta tornerà anche l’Ante Factor, condotto da Mariasole Pollio, che raccoglierà le emozioni dei concorrenti, dei giudici e degli ospiti a pochi minuti dall’ingresso sul palco.

L’attesa, però, è soprattutto per il verdetto finale. Con tre eliminazioni concentrate in un’unica puntata, anche gli artisti che finora hanno convinto il pubblico potrebbero ritrovarsi in difficoltà. E per i dieci concorrenti ancora in gara, il quarto Live sarà una prova dalla quale soltanto sette usciranno indenni.