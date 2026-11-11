Giorgia svela la canzone ispirata da Valeria Marini: come si intitola e di cosa parla

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Giorgia e Valeria Marini

Giorgia svela di aver scritto una canzone ispirata proprio da Valeria Marini. Una conferma che riscatta la showgirl che, qualche tempo fa, aveva raccontato questo episodio senza però essere creduta.

La canzone di Giorgia ispirata da Valeria Marini

Durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip, Valeria Marini aveva rivelato l’esistenza, nel repertorio di Giorgia, di una canzone ispirata proprio da lei. Si tratta di Un amore da favola, brano che riflette sulla necessità di trovare un amore che sia profondo e autentico, rifiutando l’oggettificazione della donna e gli stereotipi.

Un amore da favola è stata scritta nel 1997. All’epoca Valeria Marini era popolarissima, ma soprattutto l’oggetto del desiderio di tantissime persone. Una donna splendida, capace di riempire l’immaginario collettivo, bellissima, ma anche sfortunata in amore.

Ospite del podcast di Filippo Ferrari ed Emil Yardo, Giorgia ha rivelato che a ispirare il testo di quella celebre canzone fu proprio Valeria Marini: “Posso assolutamente confermare che Un amore da favola è ispirata da Valeria”, ha confessato.

Tutto nacque da un incontro fra le due e da una conversazione che spinse Giorgia a scoprire il netto distacco fra la bellezza esplosiva di Valeria Marini e la sua grande fragilità.

Dopo quell’incontro, Giorgia svelò a Valeria di aver scritto un brano ispirato proprio da lei. Negli anni i destini delle due donne si sono poi spesso incrociati e durante il podcast Giorgia ha commentato anche la scelta di Valeria Marini di cantare La cura per me a Domenica In.

Ma soprattutto il gesto della showgirl che aveva recapitato direttamente sul telefono di Giorgia un video della sua performance. La cantante ha poi rivelato di aver incontrato durante un viaggio in treno Valeria Marini e di averle portato le valigie. “Dive non si diventa, si nasce. E lei è nata diva”, ha spiegato con una risata.

Un amore da favola

E dove andiamo questa sera?

Sulla mia pelle il tuo sguardo mi sfiora

Prova a chiedermi un sorriso

Per te ho messo il mio rossetto deciso

E sono lì quando mi chiami

Io non lo so quello che pensi di me, hey

Guarda che non sono una bambola

Io che in tutto quel che faccio ci metto l’anima

Sogno un amore da favola

Ho tanto bisogno di te

E tra gli amici e l’atmosfera

Io non sopporto di restare in vetrina

E mangio troppa cioccolata

E forse ero te nella mia vita passata

Guarda che non sono una bambola

Io che in tutto quel che faccio ci metto l’anima

Sogno un amore da favola

Ho tanto bisogno di te

Se cerchi sentimento

Dolce mi troverai

Questo mio cuore è una fragola

Che tieni stretto e immagina

Pensa a tutte le volte che il dolce è passato, che cosa è restato?

Forse era solo una favola

Guarda che non sono una bambola

Io che in tutto quel che faccio ci metto l’anima

Sogno un amore da favola

Ho tanto bisogno di te, di te

E mangio troppa cioccolata

Forse ero te, forse ero te

Nella mia vita passata

E mangio troppa cioccolata, sì

Forse ero te, nella mia vita passata