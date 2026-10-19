Kasia Smutniak, semplicemente regale (e perfetta). Voto: 10
Regina indiscussa di questa settima serata della Festa del Cinema di Roma 2026, ecco Kasia Smutniak firmare l'ennesima lezione di stile minimalista e fiero. Per presentare il suo intimo e toccante documentario, Mustang, l'attrice e regista accantona per un momento la consueta tenuta à la garçonne in favore di uno spezzato Giorgio Armani dall'eleganza disarmante: una gonna lunga e scivolata in velluto nero abbinata a blusa fluida in raso, a maniche corte. Ma attenzione, perché il tocco mannish c'è: parliamo della "cravatta-gioiello" di diamanti firmata Garatti, che illumina il volto e spezza il rigore dell'insieme. Semplicemente regale. Voto: 10.