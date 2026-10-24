Kris Jenner fa la storia a Roma con il mantello di Elizabeth Taylor: il tesoro vintage da 74mila dollari

Getty Images Kris Jenner a Roma con il mantello Tiziani e i diamanti

A Roma, sul red carpet della Festa del Cinema, Kris Jenner ha deciso di lasciare il segno con un look che arriva direttamente da uno dei guardaroba più leggendari di Hollywood. La matriarca del clan Kardashian-Jenner ha riportato sotto i riflettori un autentico capolavoro dell’alta moda anni Sessanta, trasformando la sua apparizione in un incontro tra passato e presente. E dietro quel sontuoso mantello nero si nasconde una storia che coinvolge Elizabeth Taylor, Grace Kelly e persino Karl Lagerfeld.

Kris Jenner a Roma, il mantello di Elizabeth Taylor è un capolavoro vintage

Quando si parla della famiglia Kardashian-Jenner, siamo abituate a look spettacolari, gioielli milionari e creazioni d’alta moda capaci di monopolizzare l’attenzione. Questa volta, però, Kris Jenner ha scelto di puntare su un pezzo d’archivio dalla storia straordinaria, portando sul red carpet romano lo Scorpio Evening Cape di Tiziani Roma, datato 1968-1969 e appartenuto a Elizabeth Taylor.

Un mantello in velluto nero, lungo fino ai piedi, dalla silhouette ampia e solenne, con un cappuccio monumentale incorniciato da una preziosa fodera color avorio. A renderlo immediatamente riconoscibile sono i due grandi scorpioni ricamati sul davanti, realizzati con applicazioni di strass scintillanti che sembrano muoversi sulla superficie scura del tessuto. Un terzo scorpione, altrettanto prezioso, decora il retro del cappuccio.

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La costruzione sartoriale è quella delle grandi creazioni da sera di fine anni Sessanta: volumi generosi, linee fluide e un tessuto importante, capace di accompagnare ogni movimento senza perdere struttura. Il velluto nero contrasta con la seta gros-grain moiré color avorio utilizzata per la fodera, che emerge soprattutto intorno al viso, creando una cornice luminosa e scenografica.

Da Elizabeth Taylor a Grace Kelly: la storia del mantello degli Scorpioni

Per comprendere quanto sia speciale la scelta di Kris Jenner bisogna tornare indietro al 15 novembre 1969, nel Principato di Monaco. La protagonista, all’epoca, era Elizabeth Taylor, una delle attrici più amate e fotografate al mondo, celebre tanto per i suoi film quanto per una collezione di gioielli e abiti destinata a diventare leggendaria.

Quella sera la diva partecipava allo Scorpio Ball, una festa organizzata in occasione del quarantesimo compleanno della Principessa Grace di Monaco, l’indimenticabile Grace Kelly, nata proprio sotto il segno dello Scorpione.

Il tema astrologico era il filo conduttore dell’evento, pensato per celebrare la sovrana insieme agli ospiti appartenenti al suo stesso segno zodiacale. Elizabeth Taylor, nata sotto il segno dei Pesci, aveva però un ottimo motivo per partecipare: suo marito Richard Burton era uno Scorpione.

Per l’occasione, l’attrice aveva commissionato alla maison romana Tiziani una creazione speciale, capace di interpretare il tema della serata senza rinunciare alla sua proverbiale passione per il lusso. Nacque così il mantello nero con gli scorpioni ricamati, una scelta tanto originale quanto sofisticata, destinata a diventare una delle immagini più affascinanti del suo guardaroba.

Nelle fotografie dell’epoca, Elizabeth Taylor appare avvolta nel prezioso velluto, con il cappuccio sollevato a incorniciare il volto e l’abito chiaro che emerge dalla parte inferiore del mantello. Un’immagine sorprendentemente simile a quella di Kris a Roma, a distanza di quasi 57 anni.

Il mantello da 74mila dollari e il legame con Karl Lagerfeld

A rendere ancora più interessante il mantello indossato da Kris Jenner è la sua provenienza. La creazione porta infatti l’etichetta Tiziani Roma, maison fondata dallo stilista americano Evan Richards e particolarmente apprezzata negli ambienti dell’alta società internazionale durante gli anni Sessanta.

Proprio in quel periodo, tra i designer che collaboravano con la casa di moda figurava un giovane Karl Lagerfeld, ben prima di diventare uno dei nomi più influenti della moda internazionale e di legare indissolubilmente la propria carriera a Chanel.

Secondo la documentazione di Christie’s, lo Scorpio Evening Cape potrebbe essere stato disegnato proprio da Lagerfeld, anche se l’attribuzione non è stata confermata definitivamente. Un dettaglio che aggiunge fascino a un capo già eccezionale per lavorazione, provenienza e valore storico.

E a proposito di valore, arriviamo alla cifra che rende questo mantello ancora più sorprendente. Nel dicembre 2011, lo Scorpio Cape venne presentato all’asta da Christie’s nell’ambito della vendita della collezione personale di Elizabeth Taylor, insieme ad abiti, accessori e gioielli appartenuti alla diva.

La stima iniziale era relativamente contenuta, compresa tra 2.000 e 3.000 dollari. Il risultato superò però ogni aspettativa: il mantello venne battuto a 60.000 dollari, raggiungendo 74.500 dollari con le commissioni d’asta. Una cifra che racconta quanto il fascino di Elizabeth Taylor continui ad avere un peso enorme anche nel mercato del collezionismo d’alta moda.