IPA Kim Kardashian, 10 look da trendsetter… con qualche scivolone

Ci si può vestire da tifosa senza rinunciare al gusto di farsi guardare. Al GP di Las Vegas, Kim Kardashian è entrata nel paddock di Lewis Hamilton con addosso abbastanza rosso da togliere ogni dubbio su chi fosse lì a sostenere. Ma è la giacca, con la zip abbassata, a raccontare come si passa dal box Ferrari a un look da notte a Las Vegas.

Kim Kardashian al GP di Las Vegas, la giacca da moto si porta come un top

La cosa più riuscita del look è che la giacca ha tutta l’aria di essere un top. Il colletto è alto, le maniche sono lunghe e le cuciture seguono il busto fino alla vita. Kim abbassa la cerniera fin sotto il seno e lascia che siano i due lembi della pelle a disegnare lo scollo. Si vede persino il piccolo tirazip argentato, lavorato come un ciondolo. Con una collana lì in mezzo avremmo perso proprio quel dettaglio, che è il più sfacciato e il più grazioso del completo.

Il rosso Ferrari fa il resto. È acceso sulle spalle, dove battono le luci del garage, e si scurisce appena nelle pieghe delle maniche. E c’è parecchio di suo nel modo in cui il completo segue la figura. Da fondatrice di SKIMS, sa quanto conti la vestibilità, e qui la giacca finisce esattamente dove iniziano i pantaloni. A prima vista sembrano un pezzo unico, finché quei bottoni d’argento sul davanti non rivelano il trucco.

IPA

Con una giacca così aderente, il rischio era di ritrovarsi con un completo un po’ rigido. I pantaloni svasati gli fanno bene. Restano stretti sui fianchi e sulle cosce, poi si allargano sotto il ginocchio e sfiorano il pavimento, lasciando spuntare giusto la punta delle scarpe. Anche quelle rosse, naturalmente. L’orlo così lungo è il genere di vezzo che ci si concede quando si è disposte a fare tutto il paddock sui tacchi.

La miniborsa rossa, tenuta per il manico corto, quasi sparisce contro la gamba. Gli occhiali, al contrario, si fanno vedere eccome. Grandi, scuri e avvolgenti, hanno quella misura esagerata che nei primi Duemila bastava a far sembrare un’uscita qualsiasi una foto da copertina. Kim ci mette i suoi capelli neri, lunghi e lisci, con la riga al centro e le punte che ricadono ai lati dello scollo. Quando si sfila gli occhiali, rimangono le ciglia definite e il gloss rosa nude. Per una volta il rossetto rosso può restare nella borsa. La giacca ha già preso tutto lo spazio che le serviva.

Da Monaco a Las Vegas, come si veste Kim Kardashian per seguire Lewis Hamilton

Da quando Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati accostati sentimentalmente a febbraio, la Formula 1 è diventata un appuntamento anche nel guardaroba di lei. Durante una puntata di The Kardashians, Kim si è detta «davvero, davvero felice» parlando della sua vita sentimentale. A Las Vegas il riferimento a Lewis passa dal colore della scuderia, con la stessa immediatezza con cui una tifosa sceglierebbe la maglia della sua squadra. Solo che la sua versione prevede pelle dalla testa ai piedi, bottoni che sembrano gioielli e un paio di scarpe che si intravedono appena.

IPA

È anche più esplicita di quanto Kim avesse fatto nelle altre tappe del Mondiale. A Monaco aveva alternato un body nero Gucci e un abito color crema per il giorno della gara, due scelte che sarebbero state a casa tanto nel paddock quanto a una festa a Montecarlo. A Singapore si era concessa il rosa pastello e il vintage Roberto Cavalli. Stavolta, prima ancora di distinguere la cerniera o il taglio dei pantaloni, si capiva da quale parte del box avrebbe fatto il tifo.