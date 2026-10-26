Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Kim Kardashian con il foulard animalier sul red carpet

Ormai non ci sono più dubbi: l’animalier è tornato di moda ed è la fantasia destinata a dominare il nostro armadio per i prossimi mesi. La conferma arriva direttamente dalla trend setter per eccellenza, Kim Kardashian, che sul red carpet ha scelto un total look animalier, sfoggiando un accessorio che ha decisamente attirato l’attenzione.

Si tratta di un foulard animalier che da vera diva Kim ha indossato in tanti modi differenti, regalandoci, di fatto, quello che sarà l’accessorio-ossessione dell’autunno. A fare da sfondo l’ultima serata della Festa del Cinema di Roma. La kermesse, giunta alla sua ventunesima edizione, ha deciso di chiudere in bellezza con una parata di star internazionali sul red carpet che ci hanno regalato un assaggio della moda che verrà.

A catturare l’attenzione dei fotografi Kim Kardashian e mamma Kris Jenner, che hanno portato sul tappeto rosso tutto il loro glam, seguite da Charlotte Gainsbourg, Naomi Watts, Sarah Paulson.

Kim Kardashian con il foulard animalier: il look da copiare

Kim Kardashian è arrivata a Roma per presentare la seconda stagione della serie All’s Fair in cui veste i panni dell’avvocata Allusa Grant. Per l’occasione Kim ha puntato su un abito leopardato con un audace scollo a cuore. Per completare il look la star ha optato per un foulard lungo, sempre leopardato, che di fronte ai flash ha indossato in tanti modi diversi: sulla testa, sulle spalle oppure come una sciarpa.

L’avevamo già anticipato, ma Kim Kardashian ce l’ha confermato ancora di più: l’animalier è tornato ed è più ruggente che mai. Che sia su un abito, su un completo gonna pantalone oppure su un accessorio: il motivo jungle è quel tocco che serve per regalare qualcosa in più a qualsiasi outfit.

I completi animalier sono l’ideale per eventi formali o per occasioni più casual. Ma il vero pezzo imperdibile è il vestito: un unico capo con una personalità grintosissima per chi vuole farsi notare e non ha paura, come Kim Kardashian, di mostrarsi.

Getty Images

Il segreto per completare ogni look è il foulard animalier. Un accessorio perfetto per dare un tocco di eleganza, da indossare sulle spalle, proprio come un mantello, da annodare in vita oppure da portare sul capo come Kim. L’ideale è scegliere questo accessorio in un tessuto che sia liquido e leggero, in contrasto con i materiali più pesanti dell’autunno-inverno.

Come indossare il foulard animalier?

Gli abbinamenti, come accennato, sono davvero infiniti, e i modi per portarlo sono almeno tre. Il foulard animalier si può sfoggiare fra i capelli, annodato ad una coda alta oppure come se fosse una fascia, per donare un tocco retrò al look. Puoi annodarlo al manico della tua borsa, per aggiungere un tocco di colore e personalizzarla al massimo. Puoi anche legare il foulard ad un lato dei pantaloni oppure farlo passare nei passanti.

Da questo punto di vista il foulard rappresenta un elemento chiave, capace di cambiare il tuo outfit e renderlo più originale. Un solo pezzo, low cost, per rivoluzionare il look, anche quando parte da capi che hai già nell’armadio e da abbinamenti che magari usi tutti i giorni.

Foulard leopardato Lemlin Foulard leopardato con frange

Foulard leopardato Mtuihfo Foulard leopardato in raso

Foulard leopardato Aryimydp Foulard leopardato a bandana

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