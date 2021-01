Chi è Ida, la mamma di Sabrina Ferilli

editato in: da

L’attrice Sabrina Ferilli tiene molto alla sua vita privata, ma in varie occasioni ha mostrato volentieri il suo tenero rapporto con sua madre Ida, che da sempre è un punto di riferimento per l’artista romana.

Ida è una donna bellissima e di animo buono che è riuscita ad essere un grande esempio per la figlia: seppur casalinga, Ida è stata importantissima nella formazione della figlia: una mamma che l’ha cresciuta in una famiglia con solidi valori e molto affetto insieme al marito, dirigente del Partito Comunista Italiano.

Sono stati diversi gli eventi in cui Sabrina ha dato modo al pubblico italiano di conoscere qualcosa di più su sua madre. Nel 2016, durante lo show serale House Party timonato da Maria De Filippi, era stata letta una lettera commovente di Ida per Sabrina che recitava così:

Eri quella che lasciavi, e lasci tutt’ora, biglietti qui è là con l’intenzione di accarezzarmi sempre anche quando non ci sei. Tu sei la figlia che ha superato ogni mia ambizione e non mi riferisco al tuo lavoro in questo momento, ma alla persona che sei diventata, o meglio, che sei rimasta. Tu sei la mia Sabrina di sempre.

A Fiano tutti mi fermano e mi dicono che sei sempre affabile e generosa con tutti e che non ti sei montata la testa.

Il pubblico a casa, durante quella prima serata, ha avuto modo di carpire tutta la dolcezza della signora Ida che aveva confessato di voler ritornare a provare l’ebrezza della gravidanza: “Figlia mia, non sai cosa darei per tornare ai miei 18 anni, a quel pancino che cresceva insieme a te, il mio cuore abbracciato al tuo, noi due così unite e forti insieme. Te lo confesso: mi manca da morire, ricomincerei da capo se potessi. Sei una figlia perfetta“.

Questo momento perfetto è stato, poi, coniato da un tenero abbraccio tra mamma e figlia, che ha emozionato lo studio intero (e non solo). Più recentemente, invece, Sabrina ha dato modo di far trapelare anche un lato comico del suo rapporto con la madre. Durante una recente puntata di Che tempo che fa, l’attrice e Maria De Filippi hanno raccontato un episodio che riguardava Ida: la signora ha regalato una busta piena di generi alimentari a Maria, a cui Sabrina avrebbe – però – sottratto un salame.

Un episodio divertente che ha permesso allla Ferilli di sottolineare come le mamme italiane tendano, in maniera sempre bonaria, a regalare le cose dei propri figli: “Era un salametto di fegato che magari neanche le sarebbe piaciuto. Papà lo aveva dato a me. L’ho sfilato dalla busta che mamma aveva dato a lei e me lo sono ripreso”.

Insomma, la loro relazione madre-figlia è genuina ed è stata molto apprezzata negli anni: non a caso, Maria De Filippi le ha volute entrambe per essere le protagoniste di una sopresa a C’è Posta Per Te, lo show di Canale 5 che ricomincia sabato 9 gennaio 2021.